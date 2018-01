„Bei euch kann man das Wasser aus der Leitung ja wirklich trinken!“

ST. OSWALD BEI FREISTADT. Der Techniker Patrick Kayinga aus Tansania besuchte ehemalige Entwicklungshelfer im Bezirk Freistadt

Die Freude war sehr groß als Karl Narzt und seine Frau Traudi kürzlich einen Besuch aus Tansania bekamen. Mit Patrick Kayinga frischte Narzt seine Erinnerungen auf, die er vor 50 Jahren als junger Entwicklungshelfer in der Diözese Karema am Tanganykasee in Tansania machte. Der Oswalder war beim Bau der Chatechistenschule in Matai und bei einigen Kirchenbauten federführend beteiligt. Natürlich wurde auch die Landessprache Suahili gesprochen, wobei das schöne Wort Asante Sana (vielen Dank) oftmals vorkam.

Karl Narzts Freund Patrick kam auf Einladung von Erwin Chalupar aus Grünbach für einige Wochen in das Mühlviertel. Sein Traum, einmal einen österreichischen Winter zu erleben, wurde Wirklichkeit. "Asanta sana" sagte Kayinga auch jenen Tansania-Besuchern aus Leopoldschlag, Rainbach und Grünbach, die vor einem Jahr eine Afrika-Reise genossen und jetzt beim Gegenbesuch ihren Freund aus Tansania verwöhnten.

Vor allem das saubere Land Österreich beeindruckte den technischen Leiter einer Tansanischen Elektroumspannstation sehr: „Bei euch kann man ja sogar das Wasser aus der Leitung ungekocht trinken. Wie ihr die Altstoffe sammelt und verwertet, beindruckt mich sehr. " Im Übrigen machte der Tansanier kein Geheimnis daraus, dass er auf sein friedvolles und aufstrebendes Land Tansania mit dem höchsten Berg Afrikas, dem Kilimanjaro und den vielen bekannten Tier-Reserveraten ausgesprochen stolz ist. In einigen Jahren werden die Mühlviertler das schöne Land Tansania wieder besuchen mit ihrem Freund Patrick als Reisebegleiter.

