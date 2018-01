Zwei Welpen auf der Westautobahn ausgesetzt

FREISTADT. Zwei kleine Welpen sind am Freitag auf der Westautobahn zurückgelassen worden. Nun werden sie im Tierheim Freistadt aufgepäppelt.

Die Hunde haben im Tierheim Freistadt ein vorübergehendes Zuhause gefunden. Bild: Tierheim Freistadt

"Wann hört das nur endlich auf?", fragen sich Tierfreunde dieser Tage. Wieder wurden Hundebabies mutterseelenallein gefunden, diesmal auf der Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg. Die beiden drei bis vier Monate alten und nicht gechipten Hunde gehören vermutlich zur Rasse der "Großen Münsterländer".

Sie hatten Glück, am Freitag im Bereich der A1 entdeckt und in das Tierheim nach Freistadt gebracht worden zu sein, bevor ihnen etwas Schlimmes zustieß. Dort ist man fassungslos. "Wir können wirklich nur den Kopf schütteln. Es wird immer schlimmer. Die Tiere werden entsorgt wie ein Stück Papier", schreiben die Betreiber des Tierheims Freistadt auf ihrer Facebook-Seite.

Gegenüber nachrichten.at bittet eine Mitarbeiterin des Tierheims um Hilfe. "Vielleicht hat irgendjemand etwas gesehen oder weiß, wem die Welpen gehören", appelliert die Mühlviertlerin an die OÖN-Leserschaft. Hinweise nimmt das Tierheim Freistadt entgegen.

Erst am Mittwoch sorgte der Fall von acht Welpen, die in Rohr im Kremstal (Bezirk Steyr-Land) auf einem Sportplatz ausgesetzt wurden für Kopfschütteln. Die kleinen Hunde wurden zitternd in einer Bananenschachtel neben dem Müll gefunden und ins Tierheim Lochen gebracht.

Hätten die kleinen Mischlinge noch länger alleine in der Kälte ausharren müssen, hätte das ihren sicheren Tod durch Erfrieren oder Verhungern bedeutet.

Generell sei die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr eine "furchtbare" sagte Johanna Stadler von der Pfotenhilfe Lochen, heuer sei es aber besonders arg gewesen – mehr dazu hier.

