Zwei Stockerlplätze und ein Pokal für Mauthausens "Benzinbrüder"

MAUTHAUSEN. Simon und Julian Wagner sind in der Rallye-Elite angekommen.

Simon Wagner ist 2WD-Staatsmeister 2016. Bild: Mayrhofer Marco

Simon Wagner krönte sich am Wochenende bei der Waldviertel-Rallye zum Staatsmeister bei den zweiradgetriebenen Autos. In einer von Taktik geprägten Rallye profitierte er auch von einem Reifenschaden seines Konkurrenten Daniel Wollinger. Frisch drauf los fahren konnte hingegen Julian Wagner.

Zwei Punkte betrug Wagners Rückstand in der 2WD-Meisterschaft vor der Waldviertel-Rallye. Die Voraussetzungen waren somit klar: Wer im Waldviertel die Nase vorne hat, dem sollte auch der Meisterpokal gehören. So lieferten sich Wollinger und Wagner ein Kopf-An-Kopf-Rennen mit angezogener Handbremse. Denn ein Abflug würde die Titelträume sofort platzen lassen. Prompt erwischte es Wollinger auf der achten Sonderprüfung: Ein Reifenschaden kostete ihn mehrere Minuten. Wagner: "Es hat mir natürlich leid für ihn getan. Als ich Daniel am Streckenrand gesehen habe, wie er den Reifen gewechselt hat, musste ich mich wirklich zusammenreißen, um konzentriert zu bleiben. Es lag so viel Schlamm und Dreck auf der Strecke, man wusste nicht, was da genau drunter liegt."

Nun musste der 23-Jährige also nur noch ins Ziel kommen. Einfach? Keineswegs. Wagner: "Du wirst mit der Zeit fast wahnsinnig, hörst genau auf das Motorengeräusch, machst dir Gedanken um Dinge, die ganz normal sind. Es waren wohl die schwierigsten Kilometer meiner Karriere."

Am Ende konnten Simon Wagner und Kopilotin Ursula Mayrhofer die Rallye auf Platz drei der 2WD-Wertung beenden und den Staatsmeistertitel bejubeln: "Manuel Wurmbrand und sein Team haben mich perfekt durch die Saison getragen. Ein großer Dank auch an meine Sponsoren und meine Familie."

Drama bei Julian Wagner

Turbulent verlief auch die Rallye für den um zwei Jahre jüngeren Bruder von Simon, Julian Wagner. Er und Kopilot Jürgen Heigl ließen den von Stengg Motorsport eingesetzten Opel Adam R2 so richtig fliegen. Sechs von zehn möglichen 2WD-Bestzeiten zauberte der 21-jährige Mühlviertler in die tückischen Schotterstrecken des Waldviertels und führte die 2WD-Wertung souverän an. Doch dann erlebte auch er ein Drama: Auf der letzten Sonderprüfung bremste ihn ein Reifenschaden rechts hinten. Obwohl er elf Kilometer mit nur drei Reifen fahren musste, markierte er auf dieser Prüfung noch die 26. Gesamtzeit und beendete die Rallye als zweitbester 2WD-Pilot. Somit standen am Ende beide Brüder auf dem Siegerpodest der letzten Rallye dieser Saison.

