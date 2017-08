Zwei Mühlviertlerinnen mischen als Zimmerinnen eine Männerdomäne auf

UNTERWEISSENBACH. Andrea Scheuchenpflug und Kristina Aumayr verleihen Traditionsberuf eine weibliche Note.

Arbeiten gerne mit Holz: Andrea Scheuchenpflug und Kristina Aumayr. Bild: Werk

Zimmerer sind starke Männer, die mit Axt und Motorsäge von einer Baustelle zur nächsten fahren und harte körperliche Arbeit leisten. Dieses vorherrschende Berufsbild bringen Andrea Scheuchenpflug aus Unterweißenbach und Kristina Aumayr aus Schönau ordentlich durcheinander: Die beiden sind die ersten Frauen, die bei Buchner Holzbaumeister in Unterweißenbach eine Ausbildung als Zimmerer und Fertigteilhausbauer absolvieren. Während Kristina Aumayr erst seit wenigen Tagen als Lehrling begonnen hat, konnte Andrea Scheuchenpflug heuer mit ausgezeichnetem Erfolg ihre Lehrabschlussprüfung feiern.

Gemeinsam ist den beiden Holz-Technikerinnen ihre Liebe zum Werkstoff Holz. „Mithelfen können, wie ein Haus entsteht, und einen Baustoff bearbeiten, der sich so gut angreift und auch gut riecht, das ist einfach super“, fasst Andrea Scheuchenpflug ihren Eindruck vom Job zusammen. Das naturverbundene Handwerk und der gute Ruf des Unternehmens hat auch Kristina angezogen: „Es war mir aber schon eine große Hilfe, dass ich nicht die einzige Frau bei den Zimmerern bin.“ Sie profitiert natürlich von der Pionierarbeit ihrer älteren Kollegin, die sich als erstes Mädchen unter Burschen sehr gut behaupten konnte.

„Wir schauen im Unternehmen generell auf einen guten Umgang miteinander. Ganz gleich ob Mann oder Frau. Alle verdienen Respekt für ihre Arbeit und gegenseitige Unterstützung“, sagt Buchner-Personalchef Johannes Etzelsdorfer. Den Lehrlingen steht zudem mit dem jungen Meister Philipp Katzenschläger ein eigener „Coach“ zur Seite.

Erfahrener Lehrlingsausbildner

Als Lehrlingsausbildner ist Buchner Holzbaumeister in der Region Mühlviertler Alm schon seit knapp vierzig Jahren erfolgreich tätig. Insgesamt 88 Männer und fünf Frauen haben seit der Gründung 1979 ihre Ausbildung in Mötlas absolviert. Aktuell lernen zwölf Jugendliche bei Buchner. Gerade eben sind wieder vier Lehrlinge eingetreten.

Dass der überwiegende Teil der Ausgebildeten auch im Unternehmen bleibt, zeigt ein Blick auf die Statistik. In der Fertigung sind fast 80 Prozent der Belegschaft ehemalige Lehrlinge aus dem eigenen Haus. Am längsten sind Helmut Lindner und Josef Kreindl bei Buchner – nämlich genau so lang, wie es das Unternehmen gibt: 38 Jahre.

