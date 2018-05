Zwei Mühlviertler Betriebe sind „Sieger aus Leidenschaft“

WIEN. Österreichs Wirtschaftskammer zeichnete Loxone Electronics und Buchner Holzbaumeister mit Preis für herausragende Unternehmen aus Gewerbe und Handwerk aus.

Staatssekretärin Karoline Edtstadler, Buchner-Lehrlingsausbildner Philipp Katzenschläger, Geschäftsführer Christian Buchner, WKO-Präsident Christoph Leitl und Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster Bild: Weinwurm

Es war ein Abend der Emotionen, den die Wirtschaftskammer Österreich am Montagabend organisiert hatte: Zum einen, weil dabei WKÖ-Präsident Christoph Leitl mit stehenden Ovationen veragschiedet wurde. Zum anderen, weil es sich bei den ausgezeichneten Unternehmen um echte Vorzeige-Betriebe des Landes handelt, die das Motto der zu vergebenden Auszeichnung „Sieger. Aus Leidenschaft“ Tag für Tag verkörpern.

Ein Beispiel dafür ist die Loxone Electronics GmbH aus Kollerschlag. Das Unternehmen wurde 2017 mit dem OÖN-Wirtschaftspreis „Pegasus“ ausgezeichnet und gilt als Vorreiter bei Smart-Home Komplettlösungen. Geschäftsführer Martin Öller sagte beim Festakt der WKO: „2017 war unser bestes Jahr bisher und auch in diesem Jahr wollen wir noch mehr Menschen das Wichtigste schenken: Mehr Zeit zum Leben.“

Staatssekretärin Karoline Edtstadler, Loxone-Geschäftsführer Martin Öller, WKO-Präsident Christoph Leitl und Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster Eine weitere „Sieger. Aus Leidenschaft“-Urkunde durfte Buchner-Holzbaumeister von Präsident Leitl, Staatssekretärin Karoline Edtstadler und WKO-Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster exzellente, unternehmerische Leistungen entgegen nehmen. Lehrlingsausbildner Philipp Katzenschläger und Geschäftsführer Christian Buchner repräsentierten ihr Team bei der Preisverleihung. Das in Unterweißenbach angesiedelte Unternehmen zählt zu den größten Lehrlingsausbildnern in der Region und engagiert sich dabei auch mit Erfolg für die Ausbildung von Mädchen in technischen Berufen.

„Betriebe, die sich auf ihre Stärken besinnen, sind wahre Sieger. Ich freue mich sehr, dass Österreichs Handwerk und Gewerbe seine Stärken in den Vordergrund stellt: Die Qualität der Produkte und vor allem die Qualifikation seiner Fachkräfte“, so Präsident Leitl in seiner Laudatio an die „Sieger. Mit Leidenschaft.“

