Zwangspause für Mükis abgewendet

PERG. Neuer Verein übernimmt die Organisation des beliebten Kinder- und Familienfestes.

Nach 43 Jahren drohten die "Mühlviertler Kinderspiele" heuer erstmals ins Wasser zu fallen: Nachdem monatelange Verhandlungen über eine Neustrukturierung des immer größer gewordenen Festes zunächst ohne Ergebnis geblieben waren, hatte die Pfarre Perg Ende April eine "Nachdenkpause" angekündigt.

Nun – sieben Wochen später – haben sich treibende Kräfte aus dem Organisationsteam der "Mükis" in einem neuen, gemeinnützigen Verein zusammengefunden, der die Austragung des Festes übernimmt. Die erste Generalversammlung des Vereins "Mükis" findet heute Abend statt. Parallel sind die Vorbereitungen für die Mükis 2018 voll im Gang. Damit wird Perg auch heuer an den ersten beiden Ferien-Wochenenden ein Kinderfest erleben.

"Wir haben über mehrere Wochen hinweg viel Zeit und Energie in die Vereinsgründung gesteckt. Wirtschaftsprüfer haben uns dabei ebenso begleitet wie Experten aus dem Finanzamt", sagt Mükis-Cheforganisator Werner Luegmayr, der auch als Obmann des neuen "Mükis"-Vereins in Erscheinung tritt. An seiner Seite im Vereinsvorstand arbeiten mit Charly Bauer und Geri Kreuzer zwei Mükis-Mitstreiter der ersten Stunde, dazu unter anderen die Unternehmer Stefan Öllinger und Helmut Kern sowie KBW-Leiter Peter Nefischer.

Die Pfarre Perg, die bisher als Veranstalter aufgetreten war, zieht sich aus den Mükis zurück und überlässt dem Verein die Spielgeräte und andere wichtige Fest-Bestandteile. "Die Gespräche der vergangenen Monate waren nicht immer einfach. Jetzt ist die Umstrukturierung geschafft. Die Letztverantwortung liegt nicht mehr bei der Pfarre, und die Kinderspiele können heuer in bewährter Umgebung in der Bahnhofstraße stattfinden", sagt Pfarrer Konrad Hörmanseder.

Ausgetragen werden die Mühlviertler Kinderspiele heuer vom 6. bis 8. Juli sowie am 14./15. Juli. "Alles, was die Mükis so einzigartig macht, ist wieder am Start: Mükis-Prater, Geschicklichkeitsspiele, Künstlerzelt und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm", sagt Werner Luegmayr, der noch Helfer für Aufbau und Durchführung sucht: "Dank der Vielfalt des Festes gibt es unterschiedlichste Bereiche, in denen man sich hier einbringen kann."

