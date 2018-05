Zusammenwachsen im Dreiländereck sollte nur mehr 80 Jahre lang dauern

JULBACH. "Drent und Herent" sowie der St.-Anna-Preis sind Beiträge zum gegenseitigen Kennenlernen.

Die Bürgermeister der teilnehmenden Dreiländereck-Gemeinden. Bild: (Fellhofer)

100 Jahre lang soll es den 1997 zum ersten Mal verliehenen St.-Anna-Preis geben. Bis dahin sollte das Zusammenwachsen in der Region über Staatsgrenzen hinweg vollzogen sein. So zumindest der Gedanke des mittlerweile verstorbenen Stifters Erwin Reiter. Er fertigte die Bronze-Statue für die Preisträger in einer Auflage von 100 Stück an. Ausgezeichnet werden Menschen, "die Brücken bauen, um Gräben zu überwinden", zitiert Werner Ganser den Künstler. Deshalb wird der Preis abwechselnd auch an Persönlichkeiten aus Deutschland, Tschechien und Österreich vergeben.

In der Liste der Preisträger finden sich neben klingenden Namen wie Erhard Busek und Hubert von Goisern auch Menschen, die im kleinen Rahmen viel für die Völkerverständigung tun: "Zum Beispiel ein Musikschuldirektor, der über die Grenzen hinweg aktiv ist", erklärt Ganser.

Heuer fiel die Wahl der Jury auf Adolf Hofstetter. Der Kunsthistoriker, Kirchenmaler und Kunsterzieher ist neben seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Oberhausmuseum Passau ein engagierter Kurator und Organisator zahlreicher grenzüberschreitender Ausstellungen und Projekte. Er ist übrigens in Julbach am Inn geboren. Verliehen wird der Kunst- und Kulturpreis heuer am 28. Juli. Die Gemeinde Julbach zeichnet auch nach dem Tod Erwin Reiters für die Festlichkeit verantwortlich: "Das habe ich Erwin in der Grabrede noch versprochen", sagt Julbachs Bürgermeister Johannes Plattner.

Großes Fest: "Drent und Herent"

Einen Beitrag zum Zusammenwachsen der Region leistet auch das große Fest "Drent und Herent", das heuer am 14. und 15 Juli wieder in Julbach stattfindet. "Eigentlich müsste es heuer "Ent, Drent und Herent" heißen, geben die Bürgermeister der teilnehmenden Gemeinden zu bedenken. Denn heuer ist neben Neureichenau, Breitenberg, Julbach und Schwarzenberg erstmals auch die Stifter-Gemeinde Oberplan mit dabei. Gemeinsam gefeiert wird heuer in der Julbacher Stocksporthalle.

