Zum Jubiläum zeigte „Josefi“ als Eis-Heiliger sein frostiges Gesicht

KÖNIGSWIESEN. Der Königswiesener Josefimarkt feierte gestern bei eisigen Temperaturen seinen 25. Geburtstag.

Dick eingepackt zogen die Reiter gestern durch Königswiesen. Bild: lebe

„Den Pferden macht die Kälte das kaum etwas aus. Die haben noch ihre Winter-Behaarung und haben eine warme Decke umgehängt. Wir Reiter sind hingegen schon ziemlich durchgefroren“, sagte Stefanie Aigner vom Reitverein Königswiesen, nachdem sie den Festritt durch das Königswiesener Ortszentrum absolviert hatte. Denn zum 25-Jahr-Jubiläum des hiesigen Josefimarkts gefiel sich der Namenspatron gestern Vormittag als waschechter Eis-Heiliger.

Beachtlich: Trotz eisiger Temperaturen von minus acht Grad hatten sich etwa achtzig Pferde samt Reitern den Besuchern präsentiert. „Ich bin enorm stolz, dass trotzdem so viele Reiter hier waren, um mit uns den traditionellen Saisonauftakt zu feiern“, sagte Markus Danninger, Obmann des Pferdereichs Mühlviertler Alm. Die Kälteresistenz der Reiter würdigte auch Bürgermeister Johann Holzmann: „Das ist beachtlich. Es zeigt aber auch, wie fest die Reitvereine und Reitbetriebe mittlerweile in unserer Region verankert sind. Der Josefimarkt ist ein Symbol für den Aufschwung des Reittourismus in unserer Region.“ Die Reitbetriebe würden sich durch ihren großen Zusammenhalt auszeichnen: Da ist einer für den anderen da – wie in einer großen Familie.

Und gefeiert wird dieses „Familienfest“ alljährlich beim Josefimarkt in Königswiesen. „Dieser Tag ist zum Königswiesener Aushängeschild geworden“, weiß Karl Hüttmannsberger, Organisationschef des Josefimarkts. Das Festprogramm rund um die Pferde sowie „Gewerberoas“ lasse die Menschen im Ort zusammenrücken. Da lässt man sich auch allerhand einfallen. So etwa die Organisation eines Sonderpostamts samt Sondermarke, zu der gestern eigens eine historische Postkutsche anrollte.

Eine Uraufführung erlebten die Besucher des Josefimarkts ebenfalls: Vor der Festbühne spielte eine Abordnung der Marktmusikkapelle Königswiesen die Hymne der Mühlviertler Wanderreiter. Komponiert wurde das Stück von Berthold Moser aus Respekt vor dem Einsatz der Reiter, die für die Region großartige Arbeit leisten würden: „Diese Freude und diese Dankbarkeit wollte ich in einem Lied zum Ausdruck bringen.“ Bisher wurde die Wanderreiter-Hymne vor allem im kleinen Kreis mit Gitarrenbegleitung gesungen. Gestern wurde dann erstmals eine Bearbeitung für Blasmusik – nach einem Satz von Reinhard Leithner – zum Besten gegeben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema