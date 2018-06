Zum 60. Musikfest traten alle 33 Rohrbacher Kapellen an

KOLLERSCHLAG. Die Gardemusik Kollerschlag feierte ihr 160-jähriges Bestehen mit einem Bezirksmusikfest. Daran nahmen alle Musikvereine teil.

Die Gardemusik Kollerschlag organisierte das 60. Bezirksmusikfest und feierte selbst den 160. Jahrestag der Gründung. Als Lohn dafür gab es gestern auch eine Auszeichung. Bild: fell

Es war das Jahr in dem Kaiserin Elisabeth den Kronprinzen Rudolph zur Welt brachte, als sich in Kollerschlag beherzte Männer zusammentaten und eine Musikkapelle aus der Taufe hoben. 160 Jahre später feierte die Gardemusik-Kollerschlag dieses denkwürdige Jubiläum mit dem Bezirksmusikfest - dieses wurde übrigens zum 60. Mal ausgetragen. Zur Feier dieser beiden Anlässe rückten lückenlos alle 33 Kapellen des Bezirkes Rohrbach an. Dafür gabs nicht nur Lob vom Bezirks-Obmann Hermann Stallinger, sondern auch viele Auszeichnungen. Gleich 28 Kapellen bekamen die Bestnote Ausgezeichnet, sieben immerhin noch ein Sehr Gut.

In der höchsten Wertungsstufe E wurden elf Kapellen mit der Höchstnote bedacht. Dafür muss man schon ein Showprogramm auf den Rasen zaubern. Der Sonderapplaus des Publikums, den es regelmäßig nach solchen Einlagen gibt, entschädigt für die Wochenlange Probenarbeit. Besonders stolz auf „seine“ Musikanten ist Bezirksobmann Stallinger, wenn sich die Stabführer in einer Reihe zum Gesamtspiel aufstellen und dahinter die Musikanten in Reih und Glied stehen.

Miteinander feiern

Doch weil ein Bezirksmusikfest vor allem eben ein Fest ist, wird nach dem Wertungsmarsch ordentlich „gebradelt“ - heißt, dass sich an allen Ecken des Festgeländes gemischte Gruppen formieren um gemeinsam zu musizieren.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema