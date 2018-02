Zeitgeschichte im Comic-Format: Eine Gutauerin macht Geschichte spürbar

GUTAU. Eigentlich ist der kreative Arbeitsplatz von Janina Wegscheider ja in der Zeugfärberei in Gutau.

Wie ein roter Faden führen Wegscheiders Comics durch die Ausstellung. Bild:

Hier bringt sie die Traditionen des Blaudrucks in das Heute – mit modernen Motiven und Anwendungsmethoden. Doch die Künstlerin hat auch noch eine zweite Leidenschaft: Sie zeichnet gerne – unter anderem Comics.

Diese Facette ihrer Arbeit ist ein wesentliches Element der Ausstellung "Oberösterreich 1918 bis 1938", die seit gestern im Schlossmuseum in Linz zu sehen ist. Wegscheider spannt dabei mit ihren Comic-Zeichnungen den Bogen von den geschichtlichen Fakten und Ausstellungsstücken in die Lebensrealität der Menschen. "Der Kurator der Ausstellung, Peter März, hat mich angesprochen, ob ich zum Thema der Ausstellung diese Blitzlichter der einfachen Menschen beisteuern könnte. Wir haben uns dann im Team die Eckpfeiler der Geschichte einer Mühlviertler Familie festgelegt, die ich dann umgesetzt habe", sagt Wegscheider.

Der Mühlviertler Künstlerin war es wichtig, in ihren Zeichnungen den Blickwinkel der einfachen Menschen einzunehmen, die in den Strudel der Ereignisse hineingezogen werden. . "Die Risse in der Gesellschaft gingen oftmals mitten durch die Familien hindurch. Das aufzuzeigen, war mir bei der Arbeit wichtig."

Um die Darstellungen möglichst lebensecht hinzubekommen, stand zu Beginn der Arbeit eine Menge Bildrecherche. "Ich wollte ganz genau wissen, wie die Menschen in Oberösterreich damals angezogen waren, welche Frisuren sie trugen, oder wie die Dörfer und Städte ausgesehen haben."

Gezeichnet hat Wegscheider dann ab Herbst auf ihrem Tablet-Computer: "Das hat mir geholfen, meine Motive in die große Kulisse der Ausstellungsräume einzubinden." Wer durch das Schlossmuseum geht, wird feststellen, dass ihr genau das optimal gelungen ist.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema