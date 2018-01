Yoga, ganz speziell für Schwangere

PERG. Das Familien- und Sozialzentrum begleitet Mütter durch eine faszinierende, aber anstrengende Lebensphase

Weil gerade in der Schwangerschaft der Körper viele Veränderungen durchmacht, sowohl körperlich als auch geistig und emotional, ist es wichtig, in dieser Lebensphase die innere Mitte zu finden und sie zu halten. Wie Schwangerschaftsyoga das Wohlbefinden der werdenden Mutter und des ungeborenen Kindes steigern kann, das zeigt Gabi Peterseil bei einem Kurs für Schwangere an sieben Abenden ab Dienstag, 16. Jänner, im Familien- und Sozialzentrum Perg. Anmeldungen unter famos.perg@shvpe.at und 07262 / 57609

