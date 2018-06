"Würde ich Bier brauen, würde sich niemand wegen des Wassers aufregen"

ULRICHSBERG. Widerstand gegen die Abfüllung und Vermarktung von Böhmerwaldwasser hält an.

Richtig Fahrt nimmt der Widerstand gegen ein geplantes Wasser-Abfüllprojekt in Ulrichsberg auf. In einem offenen Brief wendet sich die AG Böhmerwaldwasser erneut an die Gemeinderäte von Ulrichsberg, um den "Wasserausverkauf im Böhmerwald" zu verhindern. Aktuell stehen die Flächenumwidmung für die Wasserabfüllanlage und eine wasserrechtliche Bewilligung (9. Juli) an.

"Gegen den Ausverkauf von Böhmerwaldwasser aus einer Tiefenbohrung in Ulrichsberg haben mittlerweile mehr als 4500 Bürger mit ihrer Unterschrift ein klares Signal gegen dieses Projekt gesetzt. Mehr als 900 Unterschriften stammen alleine aus Ulrichsberg", schreibt Josef Pühringer von der AG Böhmerwaldwasser. "Kritisiert wird die Gewinnabsicht des Unternehmens. Der Region hingegen bleibe nur der Schaden: "Mehr Verkehr durch den Wassertransport mit Lkw, Grünflächenumwidmung in Betriebsgebiet, Verschandelung einer Tourismusregion durch eine Wasserabfüllanlage auf Grünland, Wasserreservenausverkauf in der trockensten Zeit seit Wetteraufzeichnungen und das Risiko von Brunnentrockenlegungen und bestehenden Wasserschüttungsmengen." Große Werbung für Ulrichsberg sei im zitierten Businessplan des Unternehmens nicht vorgesehen.

"Die sind gegen Arbeitsplätze"

Der Projektbetreiber Johannes Pfaffenhuemer wartet zur Zeit auf die wasserrechtliche Verhandlung am 9. Juli: "Ich habe den Kontakt zur Aktionsgemeinschaft gesucht. Bisher hat sich aber niemand gemeldet", bedauert er. An seinen Plänen könne er nichts Verwerfliches finden: "Da glauben einige, die Welt geht unter, wenn einer 15.000 Liter Wasser am Tag abfüllt. Würde ich in Ulrichsberg eine Brauerei aufsperren, würde sich niemand darüber aufregen", sagt er. "Letztlich haben 4500 Leute gegen Arbeitsplätze unterschrieben", sagt der Unternehmer. Dass es eine Gegnerschaft gibt, verwundere ihn nicht: "Es sind immer welche dagegen. Schade ist, dass so viel Energie verschwendet wird, um etwas zu verhindern.

Eines haben der Projektbetreiber Johannes Pfaffenhuemer und die AG Böhmerwaldwasser in den nächsten Tagen gemein: Sie warten sehnlichst auf den 9. Juli, wenn die Wasserrechtsverhandlung stattfinden wird. Die Gegner hoffen auf ein Aus für das Projekt, Pfaffenhuemer will Klarheit darüber, ob und wie viel Wasser er aus einem Tiefbohrbrunnen abschöpfen darf. (fell)

