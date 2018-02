Wolfgang Wimmer ist Kommerzialrat

PERG. Der Bezirksobmann der Wirtschaftskammer Perg bekam von WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer das Berufstitel-Dekret überreicht.

Christoph Leitl, Wolfgang Wimmer, Doris Hummer Bild: wkoö

Als engagierten Kämpfer für die regionalen Wirtschaftsbelange würdigte Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer den Perger Unternehmer Wolfgang Wimmer anlässlich dessen Ernennung zum Kommerzialrat. Der geschäftsführende Gesellschafter der Wimmer-Dirnberger OEG, die mit fünf Mitarbeitern über 3300 Kunden vorwiegend in den Bereichen Gewerbe- und Lebensversicherung betreut, engagiert sich seit 30 Jahren für die Perger Wirtschaft. Zunächst in der Jungen Wirtschaft, später Bezirksstellenausschuss der Wirtschaftskammer, seit 2012 als Obmann der WKO Perg. Auch in der Branchenvertretung bringt Wimmer als Landes- und Bundesgremialobmann-Stellvertreter der Versicherungsagenten sein Know-How ein.

1 Kommentar FreundlicherHinweis (3060) 19.02.2018 13:56 Uhr Schon wieder eine unnötige Presseaussendung der WK. Was zahlen die eigentlich? Eine Stellungnahme und Entschuldigung der Frau Hummer zum Fall Technosert wäre weit angebrachter. Plus der Ankündigung, das Unternehmen zwecks diverser Verstöße genau unter die Lupe zu nehmen. Aber wir wissen ja, dass sowas nie passieren wird. Geht's der Wirtschaft gut, geht's der Wirtschaft gut! Antwort schreiben

