Wirtesterben in Pregarten: Das nächste Lokal sperrt zu

PREGARTEN. Innerhalb von fünf Monaten schließt nun bereits das dritte Lokal im Pregartner Stadtkern.

Manuel Haslinger lässt's gut sein: Er sperrt sein Gasthaus Ende Mai zu. Bild: (lebe)

Es waren herausfordernde Jahre, die Manuel und Sigrid Haslinger in den vergangenen fünf Jahren gemeistert haben. Die Übernahme des Gasthauses im Mai 2013, als Manuel Haslinger den Polizeidienst quittierte, um als Chef im elterlichen Betrieb Verantwortung zu übernehmen. Vor zwei Jahren suchte ein verheerender Brand das Gasthaus heim. Es folgten Wiederaufbau und neue Motivation. All das hat die Familie gut hinbekommen. Und dennoch: Ende Mai wird Manuel Haslinger sein Wirtshaus schließen. Nach der Sportlounge und dem Stadtwirt ist dies nun bereits das dritte Lokal in Pregarten, das innerhalb eines halben Jahres zusperrt.

Bedingungen verschlechtert

Sie hätten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sagen die Wirtsleute: "Vier Generationen unserer Familie haben seit 1912 hier als Wirtsleute gearbeitet. Das lässt man nicht einfach so hinten." Gemeinsam haben die Haslingers eine Liste mit Für- und Gegenargumenten erstellt, erzählt Sigrid Haslinger. "Dann standen am Ende auf der Pro-Seite wenige Zeilen und bei Contra ziemlich viele."

Ein Hauptgrund, das Wirtshaus zu schließen, sei die Personalsituation in Küche, Service und Reinigung: "Wenn ein Mitarbeiter aufhört, ist es fast unmöglich, diese Stelle nachzubesetzen. Viele Rahmenbedingungen in der Gastronomie haben sich in den vergangenen fünf Jahren deutlich verschlechtert." Die Ansprüche der Gäste würden steigen, die Erlöse angesichts der Nebenkosten für Kassensystem, Homepage und anderes mehr kaum. "Wir stehen finanziell auf soliden Beinen. Aber wenn ein Arbeitstag von acht Uhr früh bis Mitternacht dauert und ich damit auch nicht mehr verdiene als jemand, der um halb fünf Uhr Feierabend macht, dann frage ich mich schon, ob ich mir das bis zur Pension antun will", so der 38-jährige Wirt.

Er sieht ein Problem in der heimischen Gastronomie darin, dass man es nicht geschafft habe, steigende Qualität auch mit angemessenen Preisen zu verknüpfen: "Im Skiurlaub zahlen die Leute ohne mit der Wimper zu zucken 4,70 Euro für ein Weizenbier. Mach das einmal bei uns."

Viel Verständnis bei Gästen

Seit Anfang der Woche bekannt wurde, dass das Wirthaus zusperren wird, haben die Haslingers unzählige Reaktionen erhalten: "Viele haben sich für die langjährige Gastfreundschaft bedankt, andere haben erzählt, wie traurig sie sind – aber alle haben auch Verständnis geäußert."

Für die Haslingers beginnt im Juni ein neues Kapitel ihres Lebens: Sigrid Haslinger wird als Volksschullehrerin arbeiten, ihr Mann sich beruflich wohl gänzlich neu orientieren. Und auch die Zukunft des Hauses selbst ist noch zu klären. Manuel Haslinger: "Erste Anfragen hatte ich schon. Wer weiß: Vielleicht gibt es ja kreative Geister, die da eine Idee haben."

