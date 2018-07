"Wir versuchen den Polys einen neuen Namen zu geben"

HOFKIRCHEN. Der Kammer-Obmann über Abwanderung, niedriges Lohnniveau und Fachkräftemangel.

Die OÖN trafen Hobby-Kapitän und Wirtschaftskammer-Obmann Herbert Mairhofer zum Interview auf der Donau. Bild: fell

Eigentlich hätte es nur eine Lehrstunde in Heimatkunde werden sollen, nachdem in den OÖN der Zillenbauer Anton Witti fälschlicherweise der Gemeinde Wesenufer zugeordnet worden war. Geworden ist es das erste Donau-Interview mit Herbert Mairhofer, dem Wirtschaftskammer-Obmann des Bezirkes Rohrbach – er machte die Zeitungsschreiber auf den Fauxpas aufmerksam. Über den Hofkirchner (!) Zillenbauer Anton Witti wird an anderer Stelle noch ausführlich geschrieben.

In welche Richtung steuert die Wirtschaft im Bezirk Rohrbach?

Wir drehen an vielen Schrauben und versuchen die Kräfte der Wirtschaftstreibenden zu bündeln. Es kämpfen alle mit den gleichen Schwierigkeiten. Unsere Standorte und Personal-Plattformen funktionieren, und auch das erste Seminar unserer Lehrlings-Akademie wird bald stattfinden. Das ist ein enorm wichtiger Bereich.

Warum ist gerade der Bereich Lehre ein so wichtiges Thema für die Wirtschaftskammer?

Der Fachkräftemangel ist nicht erfunden, sondern echt. Dieses Problem wird uns begleiten und sich noch verstärken. Die Lehrlinge sind die Fachkräfte der Zukunft. Deshalb ist es nötig, hier den Hebel anzusetzen. Die Lehre hat immer noch einen fahlen Beigeschmack. Lange hieß es ja, dass gute Schüler in eine weiterführende Schule gehen und schlechte sich für eine Lehre entscheiden. Dass viele ehemalige Lehrlinge später auch als Selbstständige Karriere machen, ist immer noch nicht in den Köpfen drinnen.

Was sagen Sie zu Initiativen wie dem neuen Intensivlehrgang an der Polyschule Rohrbach?

Solche Initiativen sind von wirtschaftlicher Seite grundsätzlich zu begrüßen. Die Polyschulen in unserem Bezirk leisten großartige Arbeit, werden aber unter Wert geschlagen. Wir arbeiten ganz intensiv daran, den Polyschulen einen neuen Namen zu geben, weil anscheinend der schlechte Ruf doch immer noch mit dem Namen selbst zusammenhängt. Wenn man aber sieht, dass fast alle Poly-Abgänger schon vor Schulschluss einen Job haben, spricht das sehr für diesen Schultyp. Das Mühlviertel könnte auf diesem Gebiet zur Modellregion werden. Gespräche über einen Schulversuch laufen schon konkret.

Eine Zielgruppe, um Fachkräfte zu rekrutieren, sind die Pendler. Die Pendlerstudie besagt, dass das Lohnniveau eine große Rolle spielt. Wie reagieren die Rohrbacher Unternehmer auf die indirekte "Lohnforderung" der Pendler?

Das Lohnniveau im Bezirk steigt stetig. Das liegt auch daran, dass wir einige Firmengründungen zu verzeichnen haben und auch höher dotierte Jobs in den Bezirk kommen. Der Lohn ist sicher ein wichtiger Aspekt, aber nicht alles. Der Mensch muss sich wohlfühlen bei der Arbeit. Im Bezirk Rohrbach passt das Arbeitsumfeld und das Betriebsklima allgemein gut. Ganz zu schweigen davon, dass ein Arbeitsplatz in der Region viel Zeitgewinn für den Arbeitnehmer bedeutet. Noch dazu, wenn die Verkehrssituation in Linz immer schlechter wird.

Dennoch gehen viele den umgekehrten Weg und verlagern den Wohnort in die Nähe des Jobs.

Die größte Herausforderung ist zweifellos, die Abwanderung zu stoppen. Wir verzeichnen aber in Rohrbach ein 20-prozentiges Wirtschaftswachstum. Das ist das Doppelte des Landesschnitts und stimmt uns zuversichtlich, dass wir die Menschen wirklich in der Region halten können.

