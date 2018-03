"Wir leben im Paradies, das müssen wir uns erhalten"

SARLEINSBACH. Am Biohof Mauracher wird das Bewusstsein um die Arbeit mit der Natur weitergegeben

Josef und Sissy Eder führen gemeinsam den Mauracherhof - den Preis übernahm Sohn Andreas. Bild: Andares

"Es war eine spontane Entscheidung, sich für den Award zu bewerben. Wir haben einfach aufgeschrieben, was wir machen", erzählt Andreas Eder, der gemeinsam mit seinen Eltern Josef und Sissy den Mauracherhof in Sarleinsbach und vor allem den Vertrieb leitet und erst am Mittwoch den Energy Globe Award entgegennehmen durfte. Die OÖN haben berichtet. Die Jury goutierte, was die Familie Eder in Sarleinsbach macht und kürte den Mauracherhof zum Oberösterreich-Gesamtsieger des Energy Globe Awards.

Dabei sei alles gar nicht so kompliziert, wenn man den Eder’schen Grundsatz lebt: "Wir wollen so leben und arbeiten, dass wir auch den Generationen nach uns jenes Paradies hinterlassen, das wir vorgefunden haben", sagt Andreas Eder und ergänzt: "Selbstverständlich ist das nicht." Der gute Boden, die gute Luft und das gute Wasser werden am Mauracherhof als Schatz gesehen und als solcher auch behandelt. Diesen Schatz für die nächste Generation war schon für Eders Vater und Großvater und die Generationen davor selbstverständlich.

Das wahre Erbe sei aber nicht materieller Natur: Schon mit der Muttermilch und später mit jedem Bissen Brot bekamen die Mauracher-Kinder die Philosophie mit, die hinter den Produkten steht. "Es geht darum, die langfristige Wirkung des eigenen Tuns immer mitzudenken", drückt es Andreas Eder aus, der die Ressourcen seinerseits schon wieder für seine fast zweijährige Tochter schützen will.

Das Paket muss stimmen

Doch was nützt der beste Boden, das beste Wasser oder die beste Mühlviertler Luft, wenn nicht das Saatgut, die Verarbeitung und der Vertrieb in der gleichen achtsamen Weise gestaltet sind. "Beim Saatgut vertrauen wir auf alte Sorten. Wir nennen sie immer ,Juwelen der Vergangenheit‘", erklärt der Junior-Mauracher.

Die Preisträger Andreas und Sissy Eder mit Wolfgang Neumann (vowe)

Kreisläufe müssen passen

Am Mauracherhof wird bereits seit 37 Jahren die Landwirtschaft biologisch geführt. Zudem wurde in den vergangenen 27 Jahren aus einer lebendigen Backtradition am Hof eine moderne Bio-Hofbäckerei inklusive eigener Mühle und eigenem Logistiksystem. Der dafür benötigte Treibstoff stammt aus einer Biogasanlage, die Stallmist und organische Reststoffe verwertet. Geheizt wird mit einem intelligenten Energiemanagementsystem, das überschüssige Wärmeenergie für Spitzenzeiten speichert. Diese Energie wird natürlich auch für den Backprozess selbst verwendet. Die Kühlung erfolgt mit CO2 und Ammoniak als Klärmittel und Salzsole als Kälteträgermedium, wodurch zwei Drittel an Energie eingespart werden.

Kreisel und BM2 holten ebenfalls einen Preis

Neben dem Gesamtsieger aus Oberösterreich, dem Mauracherhof, bekamen auch der Batteriehersteller Kreisel aus Rainbach und die BM2 Bau- und Projektmanagement GmbH aus Schwertberg einen Preis zugesprochen. Die Kreisels holten beim Energy Globe Award den Sieg in der Kategorie Feuer.

Ausgezeichnet wurde das neue futuristische Firmengebäude, das Sonnenenergie und Abwärme speichert. In dieser Kategorie mussten sich die Mühlviertler den Preis mit der Energie AG teilen. Ein weiterer Klassensieger kam aus Schwertberg. Die BM2 Bau- und Projektmanagement GmbH bekam den Preis in der Kategorie Erde für das Vital Sonnenhaus Pro – ist ein Wohnhaus aus nachhaltigen und regionalen Baustoffen. Ehrenpreise gab es für die Kindergartensanierung in Kleinzell und Wippro aus Vorderweißenbach für eine neue Dachbodentreppe.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema