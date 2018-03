"Wir erleben in Perg einen Boom wie schon lange nicht"

PERG. Raiffeisenbank Perg verzeichnete 2017 erneut ein Rekordjahr.

Auf ein Wachstum ihrer Bilanzsumme von 8,1 Prozent auf mittlerweile 1,085 Milliarden Euro kann die Raiffeisenbank Perg in ihrer aktuellen Jahresbilanz verweisen. Auch das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10,3 Mio. Euro) sowie die Eigenmittelquote (24,6 Prozent) konnten gegenüber den bereits sehr guten Geschäftsjahren 2015 und 2016 noch einmal gesteigert werden.

"Dieses Ergebnis ist das Resultat unserer starken Verwurzelung in der Region. Wir erleben in Perg aktuell einen wirtschaftlichen Boom wie schon lange nicht", sagt Vorstandssprecher Karl Fröschl. Die gute Stimmung in der heimischen Wirtschaft präge sämtliche Branchen. Die Auftragsbücher der Betriebe seien voll, nahezu überall würden zusätzliche Mitarbeiter gesucht. "Dass derzeit nicht ausreichend Fachkräfte vorhanden sind, ist eigentlich der einzige Engpass, den es gibt", sagt Personalchef Johann Fröschl. Auch die Bank selbst sei derzeit daran, die Anzahl ihrer Mitarbeiter von derzeit 145 weiter aufzustocken.

Doch nicht nur die Unternehmen sind laut Raika-Direktorium gut aufgestellt: Auch bei den Privatkunden zeige sich die positive Entwicklung der Region. "Trotz des für Sparer immer noch wenig attraktiven Zins-Umfeldes konnten wir in den vergangenen Monaten im Einlagengeschäft kräftig zulegen. Das heißt: Die Menschen in Perg verdienen gut und können sich auch etwas zur Seite legen", schildert Klaus Drabek die Entwicklung bei den Spareinlagen. Insgesamt 43.000 Kunden vertrauen demnach bei Geldgeschäften den Mitarbeitern in den 17 Bankstellen der Raiffeisenbank Perg.

Zugenommen hat auch die Bautätigkeit: Alleine aus Baulandentwicklungsprojekten der Raiffeisenbank Perg wurden in den vergangenen vier Jahren 145 neue Baugrundstücke vermittelt. Karl Fröschl: "Unser Ziel ist es, in der Region günstige Baugrundstücke anzubieten, damit die Jugend nicht abwandern muss. Diese Investitionen bringen Aufträge für die Wirtschaft und sichern Arbeitsplätze."

