Windhaag bereitet dem Fest der Volkskultur eine große Bühne

WINDHAAG BEI FREISTADT. Die Vorbereitungen für das Fest der Volkskultur im September laufen auf Hochtouren.

Als guter Gastgeber hat sich die Gemeinde Windhaag bei Freistadt bereits bei großen Veranstaltungen in der Vergangenheit präsentiert. Und auch bei der Organisation des nächsten Großereignisses, dem Fest der Volkskultur vom 14. bis 16. September, ist das Organisationsteam schon jetzt auf einem sehr guten Weg. Das Programm für dieses Fest nimmt jedenfalls schon recht konkrete Formen an.

Drei Tage voller Lebensfreude

Bereits am ersten Festtag wird der Markt von Aktiven und Besuchern schier "übergehen", denn es wird nebst der offiziellen Eröffnung des Festes auch anlässlich 70 Jahre OÖ. Blasmusikverband Bezirk Freistadt, 70 Jahre Marktmusikkapelle Windhaag und 120 Jahre Kameradschaftsbund Windhaag einen Sternmarsch aller Musikkapellen des Bezirkes, einen Zapfenstreich sowie einen abschließenden Dämmerschoppen geben, "Gsunga und gspült" wird von Musikergruppen in allen Gaststätten und die Blaskapelle "Mach 7" wird ebenfalls beste Stimmung garantieren. Wer hingegen den Abend etwas ruhiger ausklingen lassen möchte, ist beim Mundartabend des Stelzhamerbundes an der richtigen Adresse.

Der Mühlviertler-Südböhmische Kunsthandwerkermarkt und die Ausstellungen der Verbände des OÖ. Forums Volkskultur werden den zweiten und dritten Tag prägen. Zudem werden die Goldhaubengruppen des Bezirkes bei einem "Liebhabermarkt" Verschiedenstes, das die Goldhaubenfrauen schmückt, anbieten. Diverse Themenwanderungen bieten jede Menge Abwechslung. Im Festzelt dreht sich anfangs alles um das Volkstanzfest der Landjugend und zum Ausklang spielen Musiker böhmische Weisen. Der Chorverband Oberösterreich bietet beim Kirchenkonzert dreier Chöre zum Thema Bruckner Besinnliches an. Ein Volkskmusikabend "Donau-Moldau" mit Franz Gumpenberger wird den Tag abschließen.

Das Erntedankfest mit Mundartmesse wird den Sonntag einleiten. Beim "Platzlsingen" lassen anschließend Chöre und ein Jagdhornensemble ihr Können hören und im Festzelt wird die Stadtkapelle Mariazell zum Frühschoppen aufspielen. Der Abschluss dieses großen Festes wird am Nachmittag die Schlussveranstaltung am Marktplatz mit dem Kulturreferenten Landeshauptmann Thomas Stelzer sein. Aber nur offiziell: In den Gasthäusern soll es bei "Gsunga und gspült" noch lustig weitergehen.

Die Begeisterung des hochmotivierten Organisationskomitees unter Vizebgm. Martin Kapeller hat bereits alle Mitwirkenden in der Gemeinde erfasst. Auch das Präsidium des OÖ. Forum Volkskultur mit Präsident Herbert Scheiböck zeigte sich bereits sehr beeindruckt vom Engagement der Windhaager bei der Festvorbereitung. (KhS)

