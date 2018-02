WimbergerHaus beteiligt sich an Hofa

LASBERG. Wachstum durch Beteiligung an regionalen Traditionsfirmen.

Christian Wimberger, Christian Hofer, Norbert Königsecker Bild: WimbergerHaus

Diese Strategie verfolgt WimbergerHaus aus Lasberg mit der im Herbst vorgestellten Strategie der "Wimberger Gruppe". Ein Unternehmen, das mit 1. März Teil dieser Gruppe sein wird, ist die "Hofa Service GmbH" aus Vorderweißenbach. Der Traditionsbetrieb mit 30 Mitarbeitern ist Installateur, Spengler und künftig auch Dachdecker. Der Betrieb stehe wirtschaftlich gut da, mit dem Eintritt in die Wimberger Gruppe könne man Wachstums-Chancen nutzen, so Firmenchef Christian Hofer: "Wir möchten zudem unseren Mitarbeitern eine gute Ausbildung und Aufstiegschancen bieten."

Die Kooperation zwischen WimbergerHaus und Hofa werde neue Arbeitsplätze im handwerklichen Bereich schaffen, betont Baumeister Christian Wimberger: "Damit wir auch in Zukunft stark sind, müssen wir regionale Partnerschaften schaffen, unser Wissen teilen und den regionalen Arbeitsmarkt stärken." WimbergerHaus beschäftigt derzeit an sechs Standorten in Ober- und Niederösterreich 330 Mitarbeiter und errichtet jährlich mehr als 380 Häuser.

