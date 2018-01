Wie machen die das? Fachschule konnte Schülerzahl in zehn Jahren verdoppeln

BAUMGARTENBERG. Mit der Einführung eines Matura-Lehrgangs wird an der BBS Baumgartenberg die nächste Entwicklungsstufe gestartet.

Die „Schule mit Herz“ des Schulvereins vom Guten Hirten Baumgartenberg erfreut sich steigender Beliebtheit. Volker Weihbold Bild: Volker Weihbold

Wer es schafft, trotz geburtenschwächerer Jahrgänge die Schülerzahlen innerhalb von zehn Jahren zu verdoppeln, der muss irgendwas genau richtig gemacht haben. Noch dazu, wo es sich bei der BBS Baumgartenberg um keine Techniker- oder IT-Schule handelt sondern um eine katholische Privatschule für wirtschaftliche Berufe. Gerade deshalb sind die Zahlen beeindruckend: Von etwa 60 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2006/07 steigerte sich die Schule auf aktuell 116 Jugendliche, die auf dem Areal des Klosters Baumgartenberg eine Ausbildung machen.

„Es geht um jede Schülerin und jeden Schüler. Die Jugendlichen müssen die Gewissheit haben, dass wir uns um sie bemühen“, beschreibt Schuldirektor Reinhard Furtlehner die Philosophie der Schule. Wenn sich die Mädchen (sie stellen die klare Mehrzahl) und Burschen im Schulbetrieb wohl fühlen, steige damit automatisch auch die Leistungsbereitschaft. Man habe daher auch nicht zufällig das Motto „Schule mit Herz“ groß beim Eingang zur Schule angebracht. „Dahinter stehen wir- Tag für Tag“, sagt Furtlehner.

Freilich hat die Schule auch ihr Bildungsangebot kräftig erweitert. Einst in der Region vor allem als „Haushaltungsschule“ als Poly-Ersatz für Mädchen bekannt, setzte man klare Schwerpunkte, lehrt nun neben wirtschaftlichen Fächern auch in der Vorbereitung für Gesundheits- und Sozialberufe. Der erste Schritt war, der so genannte „Abschluss mit Anschluss“: Jede Schülerin und jeder Schüler erhält nach dem ersten Jahr einen offiziellen Pflichtschulabschluss, kann aber nahtlos in der dreijährigen Fachschule bleiben. „Damit schieben wir die Entscheidung, ob jemand nach der Mittelschule einen Lehrberuf macht oder eine Fachschule, um ein Jahr hinaus. Wir waren die erste Schule in Österreich, die so etwas gemacht hat. Das war eine wichtige Weichenstellung für uns“, sagt Furtlehner. Praxis-Tage in Unternehmen und ein moderner Lehrplan helfen, dass die Absolventen rasch auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen können.

Ab kommendem Herbst vollzieht die Schule eine weitere Innovation: Ab dann können Absolventen einer Fachschule nach einem dreijährigen Aufbaulehrgang zur HLW-Matura antreten. „Das gibt es bislang nur in Linz. Der Bedarf in der Region, ist meiner Meinung nach absolut gegeben“, begründet Furtlehner die Einführung des Lehrgangs, der auch eine Umbenennung der Fachschule in „Berufsbildende Schulen“ (BBS) mit sich bringt. Das mögliche Einzugsgebiet sieht der Schulleiter in einem Umkreis von etwa 40 Kilometern. Sollte dieses Modell greifen – und dafür spricht auch der große Andrang beim Tag der offenen Tür vom vergangenen Freitag – wird der Aufwärtstrend bei den Schülerzahlen wohl weiter anhalten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema