Wie Baukultur den Wandel in der Gesellschaft formt

HASLACH. Die österreichweiten „Architekturtage 2018“ machen von Mittwoch bis Freitag im Mühlviertel Station.

Architekturfrühlilng-Verantalter Josef Schütz

Wenn in den kommenden Tagen österreichweit bei den biennalen Architekturtagen über Baukultur und Gesellschaft diskutiert wird, ist auch das Mühlviertel mit dabei: Und zwar in Gestalt des Architekturfrühlings Haslach. Dieses Forum feiert heuer ein rundes Jubiläum: Zum zwanzigsten Mal veranstaltet Architekt Josef Schütz in der „Baukultur-Gemeinde“ Haslach ein spannendes regionales Festival rund um Architektur, Baukultur und Ortsentwicklung. Heuer dreht sich das Programm, das gestern mit einem Baukultur-Stammtisch eröffnet wurde, unter dem Titel „Strömungen“ um die Frage, wie Architektur den gesellschaftlichen Wandel beeinflusst und gestaltbar macht.

Eröffnet wird der Architekturfrühling am Mittwoch (18 Uhr) mit dem Baukultur-Stammtisch zum Thema „Welche Strömungen bewegen die Architektur?“. Danach wird am Marktplatz zur offiziellen Eröffnung geladen und ab 20 Uhr spricht Ernst Beneder im Adlerkino über „Bauherr und Architekt“. Weitere Programm-Höhepunkte sind der Film „Die Zukunft ist besser als ihr Ruf“ (jeweils um 18 Uhr, Adlerkino), eine Ausstellung mit Arbeiten aus dem BG/BRG Rohrbach, der Vortrag „Architektur als soziales Ereignis“ von Alfons Dworsky (heute, 19.30 Uhr) und als Abschluss das Kabarett „Absolute Weltklapse“ mit Ludwig Müller, das morgen um 20 Uhr in der Windgasse gezeigt wird (bei Schlechtwetter im Adlerkino). Zudem ist auf dem Marktplatz die Wanderausstellung „Der Architekturwettbewerb“ der Ziviltechniker-Kammer für Oberösterreich und Salzburg zu sehen.

