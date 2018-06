„Werden ein strengeres Auge auf unsere Partner werfen“

SCHWERTBERG. Die Eingliederung des Seniorenzentrums Schwertberg in den Sozialhilfeverband Perg ist nach einem Jahr Arbeit abgeschlossen.

Das Schwertberger Seniorenzentrum Bild: lebe

Viel Aufregung und Verunsicherung hat in den vergangenen Monaten die Übernahme des ehemals von der Volkshilfe Perg geführten Seniorenzentrums Schwertberg in den Sozialhilfeverband (SHV) Perg hervor gerufen. Ein Jahr hat die formale Eingliederung in den SHV in Anspruch genommen. Speziell die Abrechnung der alten Volkshilfe-Leistungsverträge beschäftigten Sozialhilfeverband, Wirtschaftsprüfer und Anwälte. „Leider sind wir dabei auf Dinge gestoßen, die nicht korrekt abgelaufen ist. Wir haben daher auch Nachforderungen von 188.000 Euro an die Volkshilfe gestellt“, sagt Landtagspräsident Viktor Sigl – er ist Fraktionssprecher der ÖVP im SHV-Vorstand.

Diese Nachforderungen resultieren hauptsächlich aus Leistungen, die nicht von jenen Stellen erbracht wurden, die dafür bezahlt wurden. Sigl: „Es ist nicht Aufgabe des Hausmeisters, Essen auf Rädern auszufahren. Auch einige Abrechnungen der Heimhilfe waren nicht korrekt.“ Es hat sich aber niemand bereichert, weshalb man von strafrechtlichen Konsequenzen abgesehen und stattdessen die finanzielle Wiedergutmachung forciert habe. „Die ist dann auch anstandslos über die Bühne gegangen“, sagt Sigl. Eine Lehre ziehe man dennoch aus der Angelegenheit: „Wir werden ein strengeres Auge auf unsere Vertragspartner im Sozialhilfeverband werfen und alle Verträge entsprechend konfigurieren.“

Alles in allem trage die Eingliederung nun aber Früchte, betont SHV-Obmann, Bezirkshauptmann Werner Kreisl und nennt als Beispiel die Zahl des in Schwertberg eingesetzten Pflegepersonals: „Da ist es gelungen, den Mindestpersonalschlüssel, der von der damaligen Betreiberin gerade noch erreicht wurde, markant zu erhöhen.“ Auch seien in den vergangenen Monaten 120.000 Euro in die Verbesserung der Infrastruktur des Hauses investiert worden.

Für Gemeinde, Bedienstete und Bewohner habe die Neuorganisation viele Vorteile gebracht, sagt Schwertbergs Bürgermeister Max Oberleitner (VP): „Sämtliche Befürchtungen, die im Ort kursiert sind, haben sich nicht bestätigt. Die Mitsprache der Gemeinde ist gewährleistet, wir können viele wirtschaftliche Vorteile aus der Kooperation mit dem Seniorium nutzen. Damit steigt trotz geringerer Kosten die Qualität der Betreuung.“

