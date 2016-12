Wenn das Christkind ins Spital kommt

ROHRBACH-BERG. Weihnachten im Krankenhaus – eine ganze eigene, aber schöne Erfahrung.

Margret Kaufmann an ihrem ersten gemeinsamen Weihnachtsabend im Mühlviertel, mit einem provisorischen Christbaum im Zimmer und ihrem kleinen Weihnachtswunder Josef. Bild: (gespag)

Das schönste Weihnachtsgeschenk für junge Paare gibt es oft im Kreißsaal des Krankenhauses. Alle Jahre wieder, seit 2003, ist im LKH Rohrbach ein solch besonderes Christkind zur Welt gekommen. Eines ist Josef aus Altenfelden. Er ist an Heiligabend 2013 zur Welt gekommen. "Mein erstes Weihnachten im Mühlviertel haben wir gleich im Krankenhaus verbracht. Es war ein sehr schöner Tag, mein Mann konnte bei uns im Zimmer bleiben, das Personal war spitze. Wir haben als Familie einen besonderen Weihnachtstag im Spital verbracht", erinnert sich die Steirerin Margret Kaufmann, die nun mit ihrer Familie in Altenfelden lebt.

Seit 20 Jahren Dienst

Einer, der seit 20 Jahren jedes Weihnachten Dienst hat, ist Primar Peter Stumpner von der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Eine interessante Beobachtung, die er in all den Jahren gemacht hat: "Am 24. Dezember ist es meist sehr ruhig bei uns. Am 25. dagegen ist die Ambulanz übervoll." Doch nicht nur auf der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe im LKH Rohrbach ist Weihnachten etwas Besonders: Auf der Kinderstation feiern Mitarbeiterinnen und Patienten das Fest morgen gemeinsam. "Wir singen, lesen Geschichten, sitzen vor dem Christbaum mit den Kindern und deren Eltern. Wir haben Geschenke für alle unsere Patienten. Es ist ein feierlicher, sehr familiärer und ganz individuell gestalteter Abend", beschreibt Tina Mayr, Kinderkrankenpflegerin auf der Kinderstation, die auch morgen arbeitet, "es ist schön, wenn die Kinder den Christbaum anstrahlen. Einmal hat ein Vater gesagt, so besinnliche Weihnachten wie bei uns im Krankenhaus hat er noch nie erlebt", erzählt die erfahrene Kinderkrankenpflegerin und erinnert sich dabei an die Gänsehaut, die diese schöne Erfahrung bei ihr ausgelöst hat.

Es weihnachtet im ganzen Haus

Auch im Department für Akutgeriatrie und Remobilisation (AGR) wird Weihnachten gefeiert, mit einer Andacht gemeinsam mit den Patienten und dem Krankenhausseelsorger Lukas Dikany – der das Fest heuer übrigens zum ersten Mal in dieser Funktion erlebt. Eine, die Weihnachten heuer auf der AGR im LKH Rohrbach feiern wird, ist Ernestine Bertlwieser aus Neufelden. "Ich bin gut aufgehoben hier im Krankenhaus. Ich sehe den Aufenthalt als für mich positiv. Die Operation ist gelungen, die Therapeuten sind zufrieden mit meinen Fortschritten, und die Pflegerinnen sind sehr zuvorkommend. Weihnachten ist zwar ein Familienfest, aber dieses Jahr geht es eben nicht anders." Auch für die Krankenhaus-MitarbeiterInnen ist der Dienst an Heiligabend nicht alltäglich. "Der Betriebsrat geht zu Weihnachten durch das Haus und bringt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine kleine Aufmerksamkeit", sagt Betriebsratsvorsitzender Hermann Linkeseder. Um 17.30 Uhr wird in der Krankenhauskapelle eine stimmungsvolle Mette gefeiert. "Zu Weihnachten ist man auch im Krankenhaus eine Familie", sagt Krankenhausseelsorger Lukas Dikany.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema