Wenn Lehrer mehrfach "doppelt" sehen

GREIN. Vier Zwillingspaare und ein Mal Drillinge: An der HIT NMS Grein geht es zur Sache.

Greiner Mehrlingsgeschwister an der HIT Grein: vorne Florian und Stefan Schatz, Darko Cvetanovski (Bruder David war beim Fototermin leider krank), Noah und Samuel Leitner, hinten die Drillinge David, Viktoria und Jakob Kühböck sowie Johannes und Martin Kloibhofer. Bild: lebe

Jakob oder David? Florian oder Stefan? Johannes oder Martin? Ein besonders gutes Personengedächtnis benötigt derzeit das Lehrer-Team der HIT NMS Grein. Denn in diesem Schuljahr drücken vier Zwillingspaare sowie Drillinge hier die Schulbank: Elf der insgesamt 190 Schülerinnen und Schüler sind Mehrlingskinder. Kein Wunder, wenn so mancher Pädagoge angesichts der vielen ähnlichen Gesichter mitunter meint, "doppelt" zu sehen. "So viele Zwillinge und sogar Drillinge an der Schule zu haben, ist pädagogisch durchaus eine spannende Sache", sagt Schuldirektor Andreas Kastenhofer. Denn Zwillinge gingen anders damit um, einen "Doppelgänger" an ihrer Seite zu haben. "Während die einen mit ihrer Ähnlichkeit durchaus kokettieren, grenzen sich andere bewusst von ihrem Geschwisterkind ab, streichen die eigene Persönlichkeit besonders heraus und haben auch beim Essen unterschiedliche Vorlieben", sagt Kastenhofer.

Eines habe sich in der Praxis jedenfalls schon herausgestellt: Es gibt bei Mehrlingen mehr Zusammenhalt als bei herkömmlichen Geschwistern, wenn es dafür aber einmal kracht, dann ordentlich. "Zwillinge zu unterrichten, ist auch für uns Pädagogen eine spezielle Herausforderung. Da sind oft ganz neue Zugänge gefragt", schildert Kastenhofer die Erfahrungen aus dem Schulalltag. Auch die Eltern hätten beim Eintritt ihrer Kinder in die Schule höchst unterschiedlichste Empfehlungen für die Lehrerschaft parat. Die einen bestanden darauf, die Kinder in getrennten Klassen unterrichtet zu wissen, für die anderen stellte der gemeinsame Unterricht hingegen kein Problem dar.

Fix ist: "Mit einem Zwillingsbruder wird es nie langweilig", wie Stefan Schatz aus eigener Erfahrung weiß. An den gemeinsamen Interessen bei Zwillingen sei schon etwas dran, sagt Martin Kloibhofer: "Wir interessieren uns beide sehr für Traktoren und Landtechnik." Technisches Interesse verbindet auch David, Jakob und Viktoria Kühböck: Für die drei Poly-Schüler aus Bad Kreuzen stehen als künftige Berufe Glasbautechniker und Technische Zeichnerin ganz oben auf der Prioritätenliste.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 12 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema