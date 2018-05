Weltrekordlauf in der Lederhose: Spende überreicht

BAD LEONFELDEN. Mit seinem "Lederhosen-Halbmarathon" hatte Thomas Fleischanderl beim diesjährigen Linz-Marathon die Blicke auf sich gezogen.

Familie Fleischanderl mit Sterntalerhof-Geschäftsführer Harald Jankovits Bild: privat

Der Unternehmer aus Bad Leonfelden hatte diesen Auftritt, bei dem er in einer Zeit von 1:45:19 auch einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde schaffte aber nicht aus Jux und Tollerei geplant, sondern sammelte damit Spenden für einen guten Zweck. Dieser Tage konnte er die Summe von 24.150 Euro an den Sterntalerhof – ein Hospiz für chronisch und unheilbar kranke Kinder im Burgenland – überreichen.

