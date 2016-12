Wasser-Erlebnispark: Mehr als 1.000 freiwillige Arbeitsstunden

PREGARTEN. An der Feldaist in Pregarten wird seit Oktober an einem Wasser-Erlebnispark gearbeitet. Freiwillige haben mittlerweile dafür schon mehr als 1.000 unbezahlte Arbeitsstunden für dieses Naherholungsprojekt geleistet.

An freiwilligen Helfern herrscht auf der Baustelle des künftigen Wasser-Erlebnisparks kein Mangel. Bild: privat

Mit dem Wasser-Erlebnispark, der überwiegend aus Mitteln der Leader-Region Mühlviertler Kernland finanziert wird, soll ein attraktives Angebot für Familien mit Kindern geschaffen werden. Durch die günstige Lage des Areals soll die Anreisemöglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln besonders genutzt werden. Mit maßgeschneiderten Ausflugspaketen sollen wichtige Impulse für den Tagestourismus gesetzt werden. Damit soll die Wertschöpfung der regionalen Wirtschaft, insbesondere der Gastronomie, erhöht werden.

Zur Umsetzung des Projekts wurde heuer eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die aus der Stadtgemeinde und 10 regionalen Vereinen besteht. Etwa 100 Mitglieder packten bei den Bauarbeiten bereits mit an. Diese Form der Kooperation macht das Gelingen des Wasser-Erlebnisparks überhaupt erst möglich. Im Frühling 2017 werden die Arbeiten gemeinsam mit den Vereinen fortgesetzt. Ab Spätsommer 2017 heißt es dann "Wasser Marsch", bevor im September die offizielle Eröffnung erfolgt.

"In den vergangenen Wochen haben die Pregartnerinnen und Pregartner eindrucksvoll gezeigt, dass sie zusammenhalten und anpacken können. Viele haben mich kontaktiert und ihre Mithilfe am Projekt angeboten, andere haben uns mit Getränken und Essen versorgt. Weder die harte Arbeit, noch die Kälte oder anhaltender Regen konnten uns die gute Laune verderben. Es macht Spaß, Teil einer solch positiven Gemeinschaft zu sein", zeigt sich Projektkoordinator Fritz Robeischl dankbar für so viel Unterstützung.

