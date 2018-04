Was beim LASK-Stadion geht, soll auch für neue Donaubrücke möglich sein

MAUTHAUSEN. Die Initiative „DoNeubrücke“ will sich mit der neunjährigen Projektlaufzeit für die Errichtung einer neuen Donaubrücke nicht abfinden.

Acht Jahre noch soll der Straßenverkehr über die alte Donaubrücke bei Mauthausen rollen. Bild: Alexander Schwarzl

Seit im November die Landeshauptleute Ober- und Niederösterreich eine Einigung für den Bau einer neuen Donaubrücke bei Mauthausen verkündet haben, ist es um das Projekt wieder ruhig geworden. Zu ruhig für den Geschmack der regionalen Initiative „DoNeubrücke“. Sie will an ihrer Forderung für eine Beschleunigte Umsetzung festhalten. Eine Fertigstellung im Jahr 2027 sei unakzeptabel, wo Sprecher Markus Formann.

Dass demnächst eine Grundsatzvereinbarung zwischen den Ländern unterzeichnet Werden soll und im Februer eine Verkehrsuntersuchung beauftragt wurde, sei für den Projektfortgang zu wenig, kritisiert die Initiative „DoNeubrücke.“ Das Ziel müsse weiter bleiben, eine möglichst rasche Verbesserung der Situation für die Menschen in der Region zu erreichen.

Nach Ansicht der Bürgerinitiative müssten jetzt Weichenstellungen erfolgen, die eine Beschleunigung des Verfahrens ermöglichen würden. So wäre es nach Ansicht von Markus Formann schon jetzt unbedingt notwendig, Vorgespräche mit den von einem Neubau der Brücke betroffenen Grundeigentümern zu führen.

Weiters sei danach zu trachten, eine gemeinsame Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) einzuleiten. „Damit wäre es möglich, gemeinsame Sachverständige für das Verfahren zu nominieren. Dies würde Zeit und öffentliche Mittel sparen“, sagt Formann. Ein Beispiel nehmen will sich die Initiative an den Plänen für ein neues Fußballstadion in Linz-Pichling. Die neue Heimstätte des LASK soll jüngsten Äußerungen zufolge bereits im Jahr 2022 fertiggestellt sein. Und was für den LASK möglich sei, müsse auch für eine so dringende Maßnahme wie die neue Donaubrücke greifbar sein.

Die Verantwortlichen der Initiative, betonen, alle Bemühungen der zuständigen Politiker und Behörden in diese Richtung aktiv unterstützen zu wollen. Formann: „Wir bieten unsere direkte Hilfe an, wenn wir etwas dazu beitragen können.“ Konkret werde man aber immer wieder darauf hinweisen, dass der derzeit anvisierte Zeitplan für die Bevölkerung in der Region nicht tragbar ist. Jeder Monat Zeitgewinn im Verfahren erleichtert die Situation für die Bevölkerung und die Wirtschaft in der Region.

1 Kommentar Smoker (429) 08.04.2018 14:37 Uhr Ein wenig mehr Einsatz. Bürokratie Wege kurzen und fertig. Heutzutage dauert das bauen nicht mehr so lang. Das ganze diskutieren drum herum verbraucht zuviel Zeit und vor allem Geld. Man kann sicher viel sparen wenn man die Hälfte weg lässt Antwort schreiben

