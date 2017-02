"Was Freistadt vorgeworfen wird, ist nicht fair"

FREISTADT. Die politischen Meinungen über die Prüfbericht-Causa gehen in Freistadt nach wie vor auseinander.

Seit Wochen hängen die Vorgänge um die Gebarungsprüfung aus dem Jahr 2013 wie ein Schatten über der Stadt. Bild: kw

Der für die Gemeindeaufsicht verantwortliche Landesrat Elmar Podgorschek (FP) kündigte zu Wochenbeginn eine außerordentliche Gemeindeprüfung für Freistadt durch den Landesrechnungshof an. Damit soll dem Vorwurf etwaiger Unregelmäßigkeiten bei einer Prüfung im Jahr 2013 durch die Gemeindeaufsicht des Landes Oberösterreich nachgegangen werden.

Gegenüber den "Mühlviertler Nachrichten" meldet sich nun mit Franz Kastler ein Stadtpolitiker zu Wort, der bei der damaligen Gebarungsprüfung als Vizebürgermeister und Wirtschafts-Stadtrat Verantwortung für Freistadt trug. "Eigentlich wollte ich mich nach meinem Rückzug aus der Politik nicht öffentlich zu solchen Dingen äußern. Aber was Freistadt derzeit über die Medien alles vorgeworfen wird, ist nicht fair", sagt Kastler. Zum Vorwurf, der Prüfbericht sei im Nachhinein zugunsten Freistadts geschönt worden, sagt Kastler: "Ich war bei der Schlussbesprechung des Prüfberichts dabei. Sieben Stunden lang haben wir alle Punkte ausführlich und sachlich diskutiert. Dass manche Passagen, nicht im Abschlussbericht aufscheinen, liegt daran, dass wir den Prüfern erklären konnten, warum beispielsweise der Verkauf von Bauland für Jungfamilien oder die Zuschüsse für den Wochenmarkt so gehandhabt wurden." Gerade der Baugrund-Verkauf habe sich mittlerweile durch die steigenden Einwohnerzahlen als gewinnbringend für die Stadt erwiesen.

Als langjähriger Unternehmer vergleicht Kastler vergleicht die Vorgänge mit einer Firmenprüfung durch das Finanzamt. Auch dabei komme es vor, dass Punkte zunächst kritisch betrachtet würden, die sich dann bei der Schlussbesprechung aufklären: "Genauso war es auch bei der Gemeindeprüfung im Jahr 2013."

Die Prüfer seien vom damaligen Bürgermeister Christian Jachs (VP) sehr wohl unter Druck gesetzt worden, erinnert sich hingegen Rainer Widmann von der Bürgerliste "Wir Für Freistadt" an die Berichtspräsentation: "Da wurde sehr ungeniert verlangt, unangenehme Passagen zu streichen. Ich war darauf hin ziemlich ungehalten, weil man so etwas einfach nicht tut." Was nach der Präsentation passiert sei, entziehe sich seiner Kenntnis. "Ich kann nur bestätigen, dass mir ein Prüfer später einmal gesagt hat, so etwas wie in Freistadt habe er noch nie zuvor erlebt." Deshalb sei der Prüfungsauftrag für den Landesrechnungshof als unabhängige Prüfinstanz zu begrüßen.

