Warum ein Seilbahnunglück im Mühlviertel nicht wahrscheinlich ist

MÜHLVIERTEL. Skifahrer können sich auf technische Überwachung und gutes Personal verlassen

Die modernste Seilbahn des Landes ist am Hochficht in Betrieb. Doch auch die älteren Baujahre können in Sachen Sicherheit mithalten. (Hochficht Bergbahnen) Bild:

100-prozentige Sicherheit gebe es nicht und höhere Gewalt sei nicht auszuschließen, dennoch könnten die Mühlviertler Skifahrer auf den Sesseln und in den Gondeln der heimischen Bergbahnen mit einem guten Gefühl Platz nehmen. „Natürlich haben wir auch über das Seilbahnunglück in Georgien gesprochen“, erzählt Leopold Hartl, der seit elf Jahren Herr über die Sternsteinlifte ist. Die Sicherheit ist ein ständiger Begleiter: „Es gibt unzählige Sicherheitseinrichtungen. Die gesamte Bahn ist elektronisch überwacht“, erzählt er. Noch sein Vorgänger kann sich an Zeiten erinnern, in denen ohne Seilführungs-Überwachung gefahren wurde. „Jetzt können wir die Bahn nicht einmal leerfahren, wenn das Seil nicht genau dort liegt, wo es hingehört.“ Die Sicherheitsvorschriften werden penibel eingehalten: „Wenn du das nicht machst, steht die Mühle und du fährst nicht mehr“, sagt der langjährige Betriebsleiter. Neben der Technik sei das Personal die wichtigste Stütze, auf der die Sicherheit der Skifahrer ruht, und der Chef weiß: „Dranhängen tut schon viel.“

Die österreichischen Seilbahnen hätten übrigens aus jedem noch so kleinen Unfall gelernt. „Seilbahnfahren ist sicherer als das Fliegen“, ist Hartl überzeugt. Natürlich sei auch die Technik gefordert: „Unsere Anlagen sind den verschiedensten Wettereinflüssen ausgesetzt. Wind, Schnee und Eis bringen immer unterschiedliche Voraussetzungen. Deshalb ist auch die Wartung anders als bei einer Maschine, die in einer Produktionshalle steht“, sagt Betriebsleiter Hartl.

Tägliche Überprüfung

Auch Gerald Paschinger von den Hochficht Bergbahnen betont, wie wichtig die Sicherheit der Skigäste sei: „Es gibt tägliche, wöchentliche, saisonale und mehrjährige Überprüfungsintervalle. Die Sicherheitseinrichtungen sind enorm“, erklärt der Hochficht-Geschäftsführer. Die Kompetenz liege vor allem beim Team rund um Betriebsleiter Martin Lauß. Beste Technik und hervorragendes Personal schrauben das Sicherheitsniveau in die Höhe. Naben den täglichen Sichtprüfungen der Anlage gibt es auch eine ständige Videoüberwachung. Periodische Revisionen werden dann wiederum mit modernster Prüftechnik durchgeführt. Da werden zum Beispiel auch die Seilklemmen an den Sesseln oder Gondeln mit Röntgengeräten untersucht. Die Seilbahnen hält Paschinger übrigens in ganz Österreich für sicher.

Übrigens, wenn eine Seilbahn doch einmal zum Stillstand kommen sollte, sind die Höhensicherungs-Profis der Feuerwehr zur Stelle, um die „Gefangenen“ zu retten. Solche Szenarien werden auch laufend geübt. Auch Bergrettung und Rotes Kreuz sind in so einem Fall zur Stelle.

Wir haben außerdem mit den Betreibern der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen und der Almtal-Bergbahnen gesprochen. Hier geht es zum Artikel.

1 Kommentar Fortunatus (4514) 20.03.2018 09:32 Uhr Ist doch kloa, warum das im Mühlviertel nicht möglich ist.

Die Mühlviertler wissen halt, wennst mit der Seilbahn aufifoast, must als Gegenwicht mit der Seilbahn wieder herunterfahren. Hauptsach du hast die Schie angeschnallt, dann nennt man es eben Schiiifoan!

Oder nicht? Antwort schreiben

