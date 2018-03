Waldbaden – die grüne Kur an Mühlviertler Kraftplätzen

BAD MÜHLLACKEN. Das Pesenbachtal ist ein Naturjuwel besonderer Güte.

Im Wald erlebt man vieles aus einer anderen Perspektive. Bild: (Kurhaus)

Direkt vor der Haustür des Kurhauses Bad Mühllacken beginnt das zauberhafte Pesenbachtal, ein Naturjuwel und Naturschutzgebiet besonderer Güte. Nicht nur unzählige Kraft- und Kultplätze verzaubern dort die Menschen seit jeher, auch eine besondere Flora und Fauna lockt in dieses Tal. Am 20. März gibt es einen Informationsabend mit Vortrag und Diskussion als Startschuss für das Projekt Waldbaden im Pesenbachtal. Der bekannte Förster und Buchautor Werner Buchberger, Pädagogin Andrea Buchberger sowie Eva Maria Kobler, Business-, Gesundheits- und Naturcoach, ermöglichen in ganztägigen Seminaren und dem Workshop "Heilung für den Wald" eine achtsame Begegnung mit dem Wald und seinen Heilkräften. Gemeinsam versuchen sie, die heilende Wirkung der Bäume den Menschen näherzubringen und Wertschätzung für den Wald zu vermitteln. Als Ausgangspunkt für Workshops und Seminare haben sie das Kurhaus in Bad Mühllacken gewählt, da sie das angrenzende Naturschutzgebiet Pesenbachtal mit seinen Naturwundern als heilsamen Raum ganz besonders schätzen.

Hinaus in die Natur

Ob beim Morgengang mit der Fastengruppe oder am Nachmittag mit Schwester Gabriele geht es ins angrenzende Naturschutzgebiet Pesenbachtal. Das Verweilen im Wald ist fixer Bestandteil des Gästeprogramms in Bad Mühllacken. Bis vor wenigen Jahren hatte das besondere Angebot der Marienschwestern vom Karmel noch keinen Namen – gewirkt hat es trotzdem. Mittlerweile gilt es als erwiesen, dass der regelmäßige Aufenthalt im Wald, modern "Waldbaden" genannt, viele positive Auswirkungen hat und wie eine Kur wirkt.

Gut für Körper und Seele

Es ist das Zusammenspiel verschiedener Faktoren, das nachweislich positiv auf Körper und Seele wirkt. Geräusche, Düfte, der weiche Waldboden, die Bewegung und auch der Müßiggang. Kaum betritt man den Wald, verlangsamen sich die Schritte, und man nimmt das Rauschen des Waldes, das sanfte Murmeln des Baches und das Rascheln des Unterholzes mit allen Sinnen wahr. Im Wald gilt ein anderer Zeitbegriff, der zu Langsamkeit und Kontemplation verführt.

Infos gibt es unter 0664 / 82 99 303 oder waldbaden-heilenergie.at

