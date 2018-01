Vor dem großen Cup-Finale sind noch die Ladies am Ball

ROHRBACH-BERG. Der Hallenfußball-Nachwuchscup geht in das große Finale.

Am Samstag gehört die Rohrbacher Sporthalle den Nachwuchs-Finalisten. Am Freitag spielen dort die Ladies. Bild: (Plechinger)

16 Fußballteams treffen am Samstag im großen Finale des Intersport-Hallenfußball- Nachwuchscups in Rohrbach aufeinander. Bei den Jüngsten (U-10) messen sich die Sportunion Altenfelden, die SPG Putzleinsdorf/Hofkirchen, ATSV Sattledt und ASKÖ Donau Linz. Im U-12-Bewerb tritt Vorwärts Steyr an um den Titel zu verteidigen. Dazu müssen sie erst an St. Martin, der SPG Mühlbach/Wilhering und der Union St. Florian vorbei. Zu einem Derby kommt es bei den U-14-Teams die Gastgeber treffen auf die SPG St. Martin/St. Peter. Ebenfalls ein Wörtchen um den Cup-Titel mitreden möchten SK Vorwärts Steyr und SK St. Magdalena. Bei den Ältesten unter allen Finalteilnehmern kommt es zu spannenden Partien zwischen der SPG RB Juniors, SK Admira Linz, SPG Freistadt/Schenkenfelden sowie der DSG Union Haid. Insgesamt treten sieben Teams aus dem Mühlviertel gegen neun aus dem Zentralraum an. Die Finalspiele beginnen am Samstag um 9.30 Uhr.

Bereits morgen ab 17.30 Uhr steigt der traditionelle OÖNachrichten-Ladies-Soccer-Cup. Erstmals in der Cup-Geschichte haben sich zehn Damenmannschaften angemeldet. Gespielt wird in zwei Gruppen mit anschließendem Finale. Mit dabei sind erstmals auch vier OÖ-Ligisten. Die beiden Frauen-Teams aus dem Bezirk Nebelberg und St. Stefan sind ebenfalls mit von der Partie. Titelverteidigerinnen sind die Ladies aus Ottensheim. "Man kann aufgrund der Anmeldung eindeutig den Boom im Damenfußball erkennen. Es freut uns riesig, dass unsere Veranstaltung so gut ankommt und wer weiß, vielleicht kommt ja auch mal ein Bundesligist zu uns oder wir bauen den Cup noch aus", plant Cheforganisatorin Magdalena Grims schon vor.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema