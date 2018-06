Von großen Märschen und kleinen Panthern

SCHWERTBERG. Volle Zuseherränge begleiteten die Musikvereine bei der Perger Bezirks-Marschwertung im Schwertberger Steinbach-Stadion.

Viel Applaus gab es für die Gastgeber-Kapelle aus Schwertberg und ihr Showprogramm. Bild: lebe

„Ja, hören die gar nicht mehr auf?“ - Eine berechtigte Frage angesichts jenes 20-minütigen Showprogramms, das die Bürgerkorpskapelle Windhaag am Samstag kurz nach 17 Uhr auf den Rasen des Schwertberger Askö-Platzes zauberte. Eigentlich dauern diese in der Leistungsstufe E gezeigten Programme maximal zehn Minuten. Für die Windhaager machten die Veranstalter am Samstag eine Ausnahme: Denn mit exakt diesem Programm wird die Bürgerkorpskapelle unter Stabführer Anton Nenning vom 6. bis 8. Juli beim internationalen Militärmusik-Festival in der französischen Olympia-Stadt Albertville als Vertreter Österreichs an den Start gehen. Und dabei hoffentlich ebenso beeindrucken wie beim Auftritt in Schwertberg, wo es die Zuseher auf den voll besetzten Rängen zu stehenden Ovationen hinriss und die Jury das Antreten mit der Tageshöchstwertung von 94,50 Punkten belohnte.

Generell zeigten die 19 angetretenen Musikvereine ein hohes Niveau bei ihren Darbietungen. 13 Mal wurde eine Wertung von mehr als 90 Punkten - und damit ein „ausgezeichneter Erfolg“ vergeben. Speziell bei den Showprogrammen der Leistungsstufe E ging es rund: Da wurde Walzer getanzt, fantasievolle Formationen gebildet und wieder aufgelöst und die Baumgartenberger ließen sogar einen kleinen rosaroten Panther über den Rasen flitzen.

Eine Premiere erlebte das Fest ebenfalls: Nachdem der langjährige Moderator Karl Grufeneder im vergangenen Jahr seinen Abschied gegeben hatte, führte heuer erstmals Manfred Schmidtberger durch das mehr als dreistündige Programm. „Es war anstrengend, hat aber viel Freude gemacht“, resümierte der Naarner seinen Einsatz. Das Fest fand am Sonntag mit einem Frühschoppen sowie einem Tag der Schwertberger Vereine seine Fortsetzung. Im kommenden Jahr gastiert das Bezirksmusikfest in St. Georgen an der Gusen.

Die Ergebnisse im Überblick





Musikverein Altmelon D 86,88 sehr gut Musikverein Arbing D 90,35 ausgezeichnet Trachtenmusik Bad Kreuzen E 93,05 ausgezeichnet Musikverein Baumgartenberg E 89,70 sehr gut Stadtkapelle Grein D 90,88 ausgezeichnet Musikverein Katsdorf E 93,30 ausgezeichnet Marktmusikkapelle Klam D 86,29 sehr gut MV Luftenberg D 88.70 sehr gut Marktmusikkapelle Münzbach D 91,82 ausgezeichnet Musikverein Naarn D 91,88 ausgezeichnet Stadtkapelle Perg D 91,88 ausgezeichnet Musikverein Pergkirchen D 93,11 ausgezeichnet Musikverein Pregarten D 92,29 ausgezeichnet Trachtenmusik Rechberg D 91,70 ausgezeichnet Marktmusikkapelle Ried/Rdm. D 93,52 ausgezeichnet Marktmusik St. Georgen/G. E 88,30 sehr gut Musikverein St. Thomas/Bl. D 86,05 sehr gut Musikverein Schwertberg E 93,40 ausgezeichnet Bürgerkorpskapelle Windhaag E 94,50 ausgezeichnet

