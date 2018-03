Von Pedacola bis Kartonmöbel: Das haben junge Mühlviertler vor ihrer Haustüre

MÜHLVIERTEL. Wo soll ich heute fortgehen? Welchen Sonntagsausflug kann ich machen? Wo gibt's feines Essen in der Nähe? Zwölf junge Mühlviertler haben ihre Anregungen im "M4tl-Guide" zusammengefasst.

Kurtls Kartonmöbel aus Ottensheim findet man in der Kategorie "Feinste Ware" Bild: papplab

Ein Pub im Stil der 1960er-Jahre, ein Kino aus Omas und Opas Zeiten, eine Dicogolf-Anlage und ein Straßenspektakel - das Freizeitangebot im Mühlviertel ist groß. Auch für junge Leute gibt's genug zu entdecken. Da ist sich Matthias Gahleitner sicher. Der Neußerlinger muss es wissen: Er hat in den vergangenen zwölf Monaten mit elf Freunden einen Freizeit-Ratgeber, den "M4tl-Guide" auf die Beine gestellt.

"Wir wollen darauf aufmerksam machen, was für schöne Dinge man vor der eigenen Haustüre eigentlich machen", sagt Gahleitner. "Die Idee ist schon lange in meinem Kopf herumgeschwirrt."

Der Guide, der online und später auch auf Papier verfügbar ist, ist in vier Kategorien unterteilt. Unter "Feinste Ware" stellt das Team innovative Produkte vor, in der Kategorie "Genussplatzln" empfehlen sie die außergewöhnlichsten Lokale und Restaurants im Hügelland. Wer einen Ausflug plant, kann unter "Erlebn" nachschlagen. Unter "Veranstaltungen" findet man unter anderem das Festival auf Burg Clam oder das Musikfestival "Noppen Air" auf einem alten Bauernhof.

"Wir haben viele Leute über ihre Lieblingsplatzln im Mühlviertel befragt, haben viel selbst ausprobiert, getextet und programmiert", erzählt Michaela Gahleitner im Vorstellungs-Video.

Die kreativen Köpfe aus Neußerling, St. Veit im Mühlkreis, Eidenberg, Vorderweißenbach und Oberneukirchen haben nach Feierabend und an Sonntagen ehrenamtlich an ihrem Projekt gearbeitet. "Mittlerweile ist unser Guide so weit, dass er das Licht der Welt erblicken kann", sagt Michaela Gahleitner.

Damit das Projekt richtig Fahrt aufnehmen kann, will das Team "M4tl-Guide" bis zum 1. Mai 1500 Euro sammeln.

