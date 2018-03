Vom Trennen und Zusammenwachsen

FREISTADT. Ein erweitertes Jahr der Zeitgeschichte im Freistädter Schloss – fast eine kleine Landesausstellung.

Das Erinnerungsjahr 1918 dient als Impuls für die Darstellung größerer räumlicher und zeitlicher Zusammenhänge im ganzen Land. Das Landesmuseum in Linz zeigt die große Dokumentation "Zwischen den Kriegen", Zeitgeschichts-Ausschnitt in Oberösterreich von November 1918 bis März 1938. In das Thema weiter gespannt und in besonderer Lage wie Situation klinkt sich das Mühlviertler Schlossmuseum in Freistadt ein: mit einem großen Vermittlungsbogen in sechs Segmenten. Das erweiterte "Jahr der Zeitgeschichte" im Schloss startet am 14. April. Schluss der Aktion wird am 2. Juni 2019 sein.

"Hart an der Grenze"

Das Nordland war durch seine besondere geografische Situation auch polit- und gesellschaftsgeografisch eine Besonderheit durch die Barriere des Böhmerwald-Kammes, der sowohl natürlich vorgegebene Grenze war als es auch stets galt, ihn zu überwinden. So war das Mühlviertel stets Durchzugsland mit begehrten Verkehrsmöglichkeiten der Süd/Nord-Verbindung und umgekehrt. Das bedeutete aber stets für das Land auch schwere Probleme seit dem Mittelalter: Hussitenkriege, Dreißigjähriger Krieg, Napoleonische Zeit prägten das Land und hinterließen dauerhafte Spuren. Mit dem Zerfall der Monarchie 1918 brach ein neues Zeitalter an, das bedeutete auch für diese Region neue Erschwernisse. Insbesondere durch die kommende politische Grenzziehung, die schließlich mit dem Errichten des "Eisernen Vorhangs" das Nordland in seiner Entwicklung gegenüber südlichen Landesteilen schwer benachteiligte durch das Abgeschnittenwerden, die unterbrochenen historischen Verbindungslinien. Die Situationen und die Entwicklung von Begrenzen, Ausgrenzen bis zum Jahr 1989 mit der Wiederanbindung an die europäische Gesamtheit mit den Gedenkjahr-Schwerpunkten 1918, 1938, 1948, 1968 und ihren Zäsuren dokumentiert das Großprojekt im größten Regionalmuseum des Mühlviertels. Sie wird gestaltet in enger Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum. Der Kustos des Museums Fritz Fellner beschäftigt sich selbst seit Jahrzehnten mit den besonderen Umständen des Grenzlandes in einer Vielzahl von Büchern gemeinsam auch mit dem Verleger Franz Steinmaßl ("Edition der Geschichte der Heimat") und anderen regional versierten Autoren.

Südböhmen einbezogen

Die Ausstellungsreihe ist ein regionales Großprojekt, das in seiner Darstellung natürlich über die Region hinaus Südböhmen einbezieht, auch über die Region ausstrahlt und Beachtung finden wird. Fast so etwas wie eine kleine Landesausstellung – in einem bedeutenden Archivalien-Rahmen: Das Freistädter Schlossmuseum verwaltet derzeit ca. 23.000 Objekte zur Regionalgeschichte und Regionalkultur, 10.000 Bücher, am Aufbau einer digitalen Datei mit ca. 30.000 Bildern und Fotos im Besitz des Museums wird gearbeitet.

Das Projekt ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Fachleuten des Landesmuseums mit dem Kustos Fellner, aus der Region Windhaags früherem Bürgermeister Rois, dem über umfangreiches historisches Dokumente-Material verfügenden früheren Lehrers Kurt Czerwenka aus Gallneukirchen, dazu kommt Material aus der finanzgeschichtlichen Sammlung im Museum selbst. Jedes Segment der Ausstellung wird aus 26 großen Bildtafeln bestehen, ergänzt mit umfangreichem zeitgeschichtlichem Dokumentationsmaterial inklusive Berichterstattung in nationalen und internationalen Medien. Die Hauptausstellung wird auch mit bewahrten historischen Objekten ergänzt. Die gesamte Freistädter Ausstellungsreihe ist ein gewichtiger Block in einem vom Landesmuseum erarbeiteten Katalog zur Schau in diesem Museum selbst wie jener zum Thema "Jugend einst & jetzt – 100 Jahre Oberösterreich" im Freilichtmuseum Sumerauerhof St. Florian (6. Mai bis 28. Oktober), das ja ebenfalls vom Landesmuseum betreut wird. Zur gesamten Aktion gibt es eine Abo-Karte zum Preis von neun Euro, sie berechtigt zum Besuch aller Ausstellungen zum Thema bis April 2019, also auch jener im Landesmuseum und im Sumerauerhof, sie kann bereits jetzt auch im Freistädter Schlossmuseum erworben werden.

Die genauen Ausstellungs-Termine gibt es auf www.museum-freistadt.at/geschichte/aktuell

