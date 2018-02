Vier Frauen und ein Banküberfall

GREIN / ST. GEORGEN AM WALDE. Premieren in Grein und St. Georgen am Walde, fein adaptierte Komödie in Schwertberg

Die „Maniacs“ starten am Samstag in Grein eine humorvolle Theater-Mission. Bild: privat

Frech und mit viel Elan geht die Theatergruppe Maniacs in ihrem Stück „Pleite, Pech und Panne“ ans Werk, das am Samstag (19.30 Uhr) im Stadttheater Grein Premiere feiert. Regisseur Christian Hochgatterer inszeniert mit seinen Darstellerinnen und Darstellern eine Komödie über vier Frauen, die die Haushaltskasse ihrer Wohngemeinschaft aufbessern wollen. Deshalb planen Billi, Kathi, Iffi und Prinzessin einen Banküberfall. Natürlich haben die Frauen keinen Schimmer, wie man das am besten anstellt. Aber so schwierig kann das doch nicht sein! Wer kann schon ahnen, dass da die Polizei auftaucht? Als auch noch Iffis Mutter mit ihrer dementen Schwester und deren Pflegerin ins Spiel kommt, ist das Chaos perfekt. Karten gibt es in der Trafik Hader (07268 / 382).

Einen klassischen Bauern-Schwank hat heuer die Volksbühne St. Georgen am Walde mit „Psychostress und Leberwurst“ auf Lager. Darin bekommt es Familie Vilsbauer mit einer resoluten Besucherin zu tun, die behauptet, der Hof wäre ihr Zuhause. Tatsächlich ist sie aus einem Heim für psychisch Kranke ausgebüchst. Aber die Rückholaktion gestaltet sich komplizierter als gedacht und spätestens als Anstaltsarzt anstelle der Patientin den Dorfgendarmen einweisen lassen will, ist Feuer am Dach. Premiere ist am Freitag um 20 Uhr im Pfarrsaal. Kartenreservierungen unter www.volksbuehne-stgeorgenamwalde.at

Bereits am vergangenen Wochenende feierte die Aiserbühne Schwertberg die Premiere der bayrischen Version von „Der zerbrochene Krug“. Regisseur Franz Rosenthaler verlegte die Handlung des Klassikers nach Schwertberg um das Jahr 1900. Neben den Aiser-Routiniers wstehen auch einige junge Theater-Talente auf der Bühne. Gespielt wird diese Woche am Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr im Volksheim Schwertberg. Karten gibt es in der Trafik Starzer.

