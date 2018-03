Vielfältige Möglichkeiten nach der Fachschule

ROHRBACH-BERG. Neues Bildungsangebot in Rohrbach-Berg.

Neuer Ausbildungsschwerpunkt an den bbs Rohrbach. Bild: (bbs)

Seit Herbst wird an den "Berufsbildenden Schulen" in Rohrbach eine neue Form der dreijährigen Fachschule für wirtschaftliche Berufe angeboten. Die Wahlmöglichkeit zwischen Hotellerie und Gastronomie oder Mediengestaltung bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, die Ausbildung verstärkt nach den eigenen Interessen zu gestalten.

Der Praxisbezug wird mit dem Praktikum in der zweiten Klasse verstärkt, das in Kooperation mit regionalen Partnerbetrieben absolviert wird. Der Unterrichtsbereich Sozial- und Gesundheitskompetenz bietet zudem eine gute Möglichkeit, erste Erfahrungen im Gesundheits- und Pflegebereich zu sammeln. Der Abschluss der Fachschule für Dienstleistungsmanagement bietet eine Grundlage für die Ausbildungsberufe in der Pflegefachassistenz, den Besuch eines Aufbaulehrgangs mit Matura oder die Absolvierung der Berufsreifeprüfung.

