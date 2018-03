Verstärkung aus Perg für die „BierWeltRegion“ Mühlviertel

AU AN DER DONAU. Die Syndicate Brewers aus Klam und das „donAu-Stand´l“ sind neue Mitglieder im Verein BierWeltRegion

Gerhard Ebner, Gerhard Jax, Arnold Hörmann, Stefan Starzer und Karl Steinbeiß bei der Unterzeichnung der Mitgliedschaft in der BierWeltRegion Mühlviertel. Bild: privat

Der Mut, Neues zu probieren und die Leidenschaft für gutes Bier vereint die beiden Neuzugänge in der „BierWeltRegion“ Mühlviertel. Sowohl die Donau-Standler Gerhard Ebner und Arnold Hörmann als auch Gerhard Jax und Stefan Starzer von den „Syndicate Brewers“ haben sich deshalb zur Mitgliedschaft in der Vereinigung der Mühlviertler Hopfen-Touristiker entschlossen. Die Entscheidung des Vereins BierWeltRegion Mühlviertel, auch Betrieben außerhalb der touristischen Gemeinden der Mühlviertel Marken GmbH einen Beitritt zu ermöglichen, schuf die Basis für die beiden Neuzugänge.

Sowohl das „donAu-Stand´l“ in Au an der Donau als auch die Syndicate Brewers mit ihrem Standort in der Brauerei der Burg Clam sehen großes Potential für das Thema Bier im Mühlviertel. „Mühlviertler Bier passt bestens zu unserem regionalen Angebot und zu den Mühlviertler Spezialitäten die wir unseren Gästen am donAu-Stand´l bieten“, sagen die Betreiber des Campingplatzes und der Imbiss-Station am Hafen in Au/Donau.

Den offiziellen Auftakt für die Erweiterung der BierWeltRegion im Bezirk Perg wird ein großes Bierfest heuer im Juni rund um die Kulturbühne in Au bilden. Dabei werden 100 verschiedene Biere des Mühlviertel vertreten sein. „Vielleicht schaffen wir auch einen Spezialsud mit den Syndicate Brewers“, so die umtriebigen Gastronomen vom Donauufer.

Die Syndicate Brewers ihrerseits zelebrieren ihren Bierstil in den historischen Gemäuern der Burg Clam. Sie erweckten im vergangenen Jahr die Brauerei wieder zum Leben. „Besonders stolz sind wir auf unsere Standardbiere Hacklermedizin und Hopfenmäderl“, sagen Stefan Starzer und Gerhard Jax. Der Reiz für neues Gebräu sei permanent vorhanden. Neuestes Produkt ist der „Männerkaffe“: Ein Coffee Porter mit kalt gebrühtem Kaffee. „Die BierWeltRegion ist für uns die beste Auslage für uns Brauer gemeinsam mit den Hopfenbauern und Gastronomen“, ist das Brauer-Gespann überzeugt.

