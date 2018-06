Verspätungen und weniger Haltestellen machen die "Öffentlichen" unattraktiv

MÜHLVIERTEL. Verzweifelte Pendler: "Die Baustellen sind markant, die Parksituation in der Stadt ist ein Wahnsinn, aber auch der Hinweis auf Öffentliche umzusteigen ist wirklich ein Witz"

In der Neuausschreibung vieler Mühlviertler Strecken unterlag die Postbus-Gesellschaft privaten Anbietern. Bild: Fellhofer

Die Umstellung der Buslinien von der Postbus-Gesellschaft auf private Betreiber machen viele Pendler dafür verantwortlich, dass vieles nicht ganz rund läuft: "Busse fahren nicht, weil Fahrer nicht auftauchen. Wartezeiten oder Verzögerungen von mindestens 15 Minuten und länger führen dazu, dass man Anschlussbusse oder Züge versäumt. Vom Zuspätkommen in die Arbeit ganz abgesehen", erzählt eine Pendlerin aus Neustift. Sie fährt täglich mit unterschiedlichen Fahrern, die teilweise die Strecken nicht kennen oder nachfragen, ob der Kollege vom Vortag überhaupt gekommen sei. Eine Fahrt von Neustift nach Linz läuft laut Erzählungen so ab: "5.15 Uhr zum Bus mit dem Auto, dann sollte der Bus laut Fahrplan um kurz nach 7 Uhr in Linz sein, tatsächlich kommt man nach 7.30 Uhr an. Beim Rauffahren von Linz kommen manche Busse gar nicht bis so verspätet, dass wieder eine Fahrzeit von zwei Stunden üblich ist. Dann sind die Busse nach wie vor heillos überfüllt und Doppeldeckerbusse werden an Strecken eingesetzt, die wenig befahren sind", so die Schilderung der Mühlviertlerin. Das Auto ist ob der Verkehrssituation in Linz keine echte Alternative: "Die Baustellen sind markant, die Parksituation in der Stadt ist ein Wahnsinn, aber auch der Hinweis auf Öffentliche umzusteigen ist wirklich ein Witz."

Haltestellen werden zugesperrt

Nachgefragt bei den Bürgermeistern der Region, ergibt sich ein ähnliches Bild. "In vielen Gemeinden werden Haltestellen eingespart. In manchen sogar mehr als 20", erzählt Putzleinsdorfs Bürgermeister Bernhard Fenk. Vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit, Übersichtlichkeit und Wirtschaftlichkeit werden Dutzende Haltestellen nicht mehr bedient. In Putzleinsdorf muss beispielsweise die Haltestelle umgebaut werden, um überhaupt noch angefahren werden zu können. Eine Straße muss in Zukunft sogar als Einbahn geführt werden. "Das Verständnis in der Bevölkerung ist dafür nicht wirklich gegeben." Wenn sich die Leute wieder ins Auto setzen müssen, damit sie zum Bus kommen, bleiben sie gleich im Auto sitzen. Fenk spricht von einer Aushöhlung des Systems. Außerdem bleibe auf den Kosten für die Umbauarbeiten wieder die öffentliche Hand sitzen. Punktuell gibt es natürlich auch kleine Verbesserungen. "Bisher war es so, dass die Fahrgäste in St. Veit aussteigen mussten, obwohl der Bus nach St. Peter zum Parkplatz gefahren ist. Hier hat sich schon etwas verbessert", sagt St. Johanns Bürgermeister Albert Stürmer, ergänzt allerdings: "Schlechter soll das Angebot aber nicht mehr werden."

Keine Beschwerden bekannt

Nachfragen beim Verkehrsverbund bringen nicht wirklich Aufschluss. Unter der Servicenummer war von einem durchaus freundlichen Mitarbeiter nur zu erfahren, dass man doch am besten persönlich im Büro in der Volksgartenstraße 23 in Linz vorbeischauen solle. Beschwerden seien ihm jedenfalls nicht bekannt.

