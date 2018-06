Verschobene Grenzen im Schloss

FREISTADT. Dem Gedenkjahr 1938 haben sich zuletzt unterschiedlichste Veranstaltungen gewidmet.

Einen neuen Blickwinkel nimmt jene Ausstellung ein, die heute (19 Uhr) im Schlossmuseum Freistadt eröffnet wird: Die Ausgliederung des Sudetenlandes an das deutsche Reich. Die von Kurt Cerwenka gestaltete Schau "Verschobene Grenzen" präsentiert Fotos und Zeitdokumente rund um dieses Ereignis, das gravierende gesellschaftliche Brüche zur Folge hatte – bis hin zur Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Gesamtausstellung "Wendezeiten – hart an der Grenze" ist noch bis 26. Oktober in der Säulenhalle zu sehen und bei der heutigen Eröffnung frei zugänglich.

