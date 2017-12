Unfall: 19-Jähriger lief vor Bus auf Straße

KIRCHSCHLAG. Nicht mehr bremsen konnte ein 40-Jähriger seinen Pkw, als ihm Samstagfrüh ein 19-Jähriger vor das Auto lief.

Symbolbild Bild: (Weihbold Volker)

Der 40-Jährige aus Oberneukirchen fuhr gegen 4:25 Uhr auf der B126 Richtung Linz, als der Unfall passierte. In der Ortschaft Strich, Gemeinde Kirchschlag bei Linz, blieb ein Linienbus an einer Haltestelle stehen. Als der Autolenker am Bus vorbeifahren wollte, lief plötzlich ein 19-Jähriger aus Kirchschlag vor dem Bus auf die Fahrbahn. Der 40-Jährige konnte trotz sofortiger Vollbremsung und durchgeführtem Ausweichmanöver den Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern.

Der 19-Jährige wurde vom Pkw erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und in das UKH Linz gebracht.

