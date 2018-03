Umstrittener Golfplatz-Ausbau

PERG. Die geplante Erweiterung der Golfanlage Karlingberg spaltete am Dienstagabend den Perger Gemeinderat. Lediglich die absolute Mehrheit der Volkspartei sicherte dem Projekt die notwendige Grundstückswidmung.

Die Trainingsanlage am Karlingberg soll zu einem Neun-Loch-Golfplatz erweitert werden. Bild: OÖN

Ehrgeizige Ausbaupläne hegt der Golfclub Perg-Karlingberg: Ausbau von sechs auf neun Löchern und damit Anerkennung als offizieller Golfplatz, zusätzliche Disc-Golf-Anlage und Erweiterung der Gastronomie. Die dafür notwendige Umwidmung des vorgesehenen Grundstücks am Ziehberg stieß freilich am Dienstag auf kräftigen politischen Gegenwind: Sowohl Freiheitliche als auch Sozialdemokraten und Grüne versagten der Widmung ihre Zustimmung. Dass das Projekt dennoch weiter verfolgt werden kann, ist einzig der absoluten VP-Mehrheit im Gemeinderat zu verdanken.

Die Kritik der Rathaus-Opposition entzündete sich in erster Linie an der Art der Verfahrensabwicklung. „Immer wieder wurden Unterlagen unvollständig und zu spät vorgelegt, Pläne geändert und Bedingungen der Gemeinde nicht erfüllt. Meiner Meinung nach fehlt dem Projekt die notwendige Rechtssicherheit“, sagte Grün-Gemeinderat Heinz Emhofer in der Debatte. Deshalb seien Probleme im laufenden Betrieb schon jetzt absehbar. „Dabei zeigen mehrere Beispiele in Österreich: Wenn nicht von Beginn an klare Vereinbarungen getroffen werden, gibt es nur Ärger. Das sollten wir vermeiden.“ Emhofer forderte zudem eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt ein.

„Wir haben in allen sieben Sitzungen des Planungsausschusses zu diesem Thema nie mitgestimmt. Die jüngste Entwicklung zeigt mir, dass wir damit richtig lagen“, argumentierte FP-Gemeinderätin Leopoldine Lindinger-Pesendorfer gegen eine Zustimmung für die Widmung. Sie sei nicht gegen einen Golfplatz, zweifle aber die Art wie dieses Verfahren geführt werde, massiv an, so die erfahrene Kommunalpolitikerin. Ähnlich die Linie von SP-Mandatar Michael Harrucksteiner: „Mehrere Bedingungen, die bei der Verfahrenseinleitungen festgelegt wurden, hat der Projektwerber nach wie vor nicht erfüllt.“ Vor allem gebe es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der neu angelegten Driving Range entlang der Münzbacher Straße.

Er teile viele der Kritikpunkte der übrigen Fraktionen, räumte Bürgermeister Anton Froschauer (VP) in der Diskussion ein: „Ich weiß, dass manche Nachbarn angesichts der Art und Weise, wie die Anlage in der Vergangenheit betrieben wurde, gebrannte Kinder sind. Das Misstrauen gegenüber dem Projektwerber ist daher verständlich. Unterm Strich überwiegen aber die Vorteile für die Stadt Perg, vor allem touristisch.“ Denn in dem Bestreben eine offizielle ÖGV-Anlage (Österreichischer Golfverband) zu werden, müssten etliche Qualitäts- und Sicherheitskriterien eingehalten werden. „Wenn es hier im Betrieb zu Unregelmäßigkeiten kommt, ist die Akkreditierung weg und damit auch die wirtschaftliche Basis“, so der Bürgermeister. Sicherheitsthemen seien nicht Gegenstand der Umwidmung, sondern des späteren Bauverfahrens. Gerade die Verlegung der Driving Range vom Westen in den Osten der Anlage berge auch die Chance, bisher angefallene Konfliktpunkte zu beseitigen.

In der Abstimmung sprachen sich alle 19 VP-Gemeinderäte für eine Umwidmung aus, SP (7) und Grüne (3) stimmten geschlossen dagegen. Von den acht FP-Gemeinderäten stimmten sechs dagegen, zwei enthielten sich der Stimme.

