Übernahme gescheitert: Das Autohaus Ottensheim sperrt am Freitag zu

ROHRBACH-BERG / OTTENSHEIM. Oberaigner trennt sich von Autohäusern - für Ottensheim gibt es keinen Nachfolger.

Georg Oberaigner will sich auf die Kernkompetenz der Firmengruppe konzentrieren – den Bau von Antriebstechnik. Bild: (privat)

Am 4. Juli teilte die Oberaigner-Gruppe mit, dass sie sich von den Opel- und Skoda-Autohäusern in Rohrbach-Berg und Ottensheim trennen wollen. In Rohrbach-Berg sprang die Autohändler-Familie Kneidinger ein, in Ottensheim schließt am Freitag das Skoda-Autohaus. Eine Übernahme scheiterte, wie Firmenchef Georg Oberaigner gestern mitteilte. Nach der erfolgreichen Übernahme des Autohauses in Neundling in Rohrbach-Berg wurde seit Juli intensiv nach einem Unternehmensnachfolger für den Standort Ottensheim gesucht. Dieser war auch gefunden, und man war sich laut Oberaigner grundsätzlich handelseins. Letztlich scheiterte die Übernahme aber daran, dass an das Nachfolgeunternehmen seitens des Autoimporteurs vor allem finanziell sehr aufwändige Anforderungen gestellt wurden. „Die Anforderungen waren extrem hoch und hätten sich für den Nachfolger nicht gerechnet“, zeigt sich Geschäftsführer Georg Oberaigner enttäuscht. Er habe sich gewünscht und, dass der Standort in Ottensheim in „Automobil-Händen“ bleibt. Den Standort alleine zu führen sei wirtschaftlich nicht möglich, weswegen man in letzter Konsequenz zum letzten Schritt gezwungen war: Der Standort Ottensheim wird mit Freitag geschlossen.

Standort verwerten

Dennoch ist Georg Oberaigner zuversichtlich, dass er den Standort anderweitig vermarkten kann. Das unmittelbar an der B127 gelegene Gebäude sei auch für Verwendung außerhalb der Automobilbranche geeignet. In Rohrbach-Berg hingegen hat die Übernahme durch die in der Region ebenfalls sehr gut verankerte Unternehmerfamilie Kneidinger bestens geklappt. Auch der Fortbestand der für die Einheimischen so wichtigen Arbeitsplätze freut alle Beteiligten besonders. Oberaigner wird sich wie berichtet verstärkt auf die Kernkompetenz – die Entwicklung und Konstruktion von Antriebstechnik – konzentrieren und das Wachstum in diesem Bereich weiter vorantreiben. Mit der Auslastung ist man laut Georg Oberaigner zufrieden. An den Standorten Nebelberg und Laage/Rostock wurden heuer bereits 20 neue Mitarbeiter eingestellt. Ausgebaut werden nicht nur die Bereiche Montage und Fertigung, sondern auch die Entwicklung. Wie berichtet sieht das Unternehmen großes Potenzial in der E-Mobilität.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (4030) · 27.09.2016 15:45 Uhr von alleswisser· 27.09.2016 15:45 Uhr Durch die gute Lage an der B127 und die große Parkfläche wird es wohl ein Pizza&Kebab-Feinkostladen werden werden. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 2 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema