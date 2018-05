UJZ zieht Legionärs-Karte

MÜHLVIERTEL. Am Samstag steht die Bundesligapartie in Wien an.

Daniel Allerstorfer fällt aus Bild: (GEPA pictures)

Das UJZ Mühlviertel geht nach einigen Ausfällen für die Auswärtspartie in der Judo-Bundesliga am Samstag auf Nummer sicher.

Für die vierte Bundesliga-Runde am Samstag bei Vienna Samurai vergibt das UJZ seinen vierten Legionärsplatz an Joakim Dvärby. Der 29-jährige 100er hat schon mehrere Podestplätze bei Grand Slams und Grand Prix auf der Habenseite. Dass das UJZ bereits jetzt seinen vierten Legionärsplatz zieht – pro Durchgang dürfen maximal zwei Legionäre eingesetzt werden und über eine Saison gesehen maximal vier verschiedene –, war so nicht ganz geplant.

"Da Daniel Allerstorfer noch ausfällt und die Legionäre Toma Nikiforov und Dominik Druzeta nicht können, schaute unsere Besetzung für die Samurai-Partie nicht so rosig aus", erklärt UJZ-Trainer Martin Schlögl, dass er auf Nummer sicher gehen wollte.

Auf Empfehlung von Langzeit-Legionär Marcus Nyman, der am Samstag seinen 50. Kampf für Mühlviertel bestreiten wird, fiel die Wahl auf dessen Landsmann.

