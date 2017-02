UJZ-Duo für Oberwart nominiert

Mit Andrea Dall (bis 52 kg) und Pamela Neubauer (bis 52) schaffen zwei UJZ'lerinnen den Sprung in Österreichs Aufgebot für das international wichtigste Judo-Turnier auf heimischen Boden, die European Open in Oberwart, bei denen heuer wieder die Damen an der Reihe sind.

Allerstorfer geht in Portugal ins Rennen Bild: ujz-Fidler

Für beide wird es ihr erster Auftritt bei einem Turnier sein, bei dem es um Weltranglisten-Punkte geht. Während sich die Petringerin Dall dank ihres starken zweiten Platzes bei der U23-ÖM vergangenes Wochenende in Eferding auf den letzten Drücker in die Auswahl kämpfte, erwischte Neubauer einen durchwachsenen Start ins neue Jahr.



Zurück im Training



Neubauer zog sich im Trainingslager Mittersill eine Schulter-Verletzung zu, weshalb sie auf einen Start in Eferding verzichten musste. "Eine Magnetresonanz ergab, dass ich mir die Bänder stark gezerrt und das AC-Gelenk beleidigt habe", schildert Neubauer, die erst in dieser Woche wieder ins Training einsteigen konnte. "Das lief ganz gut", ist sie nicht unzufrieden. Für Oberwart gibt sie jedenfalls grünes Licht.



Mit dabei in Oberwart wird auch Victoria Schuhmann sein, allerdings nur beim anschließenden Trainingslager. Eine gute Gelegenheit, um weiter zur Spitze anzuschließen.



Allerstorfer startet in Portugal



Bereits dieses Wochenende kehrt Daniel Allerstorfer in den internationalen Zirkus zurück. Der Olympia-Starter ist Teil des zwölf-köpfigen ÖJV-Männerteams, das bei den European Open in Odivelas nahe Lissabon auf die Matte geht.



Zwei Wochen danach geht es für rot-weiß-rote Dutzend mit den European Open in Rom und wieder zwei Wochen später mit den European Open in Katowice (POL) weiter.



Die Jänner-Vorbereitung des 24-Jährigen verlief nicht ganz nach Wunsch, da ihm eine Oberschenkel-Zerrung einen Strich durch die Rechnung machte. "Das war ein wenig lästig", kommentiert er süffisant.

