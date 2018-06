Trotz 95 Prozent Kostenübernahme: Pupping lehnt Hochwasserschutz ab

PUPPING. Mehr als 100 Häuser in Waschpoint bekommen keinen Schutz, entschied der Gemeinderat

Zerstörte Felder nach dem Hochwasser 2013 in Pupping Bild: VOLKER WEIHBOLD

Bald jährt sich das Jahrhunderthochwasser, das im Juni 2013 weite Landstriche in Oberösterreich verheerend getroffen hatte, zum fünften Mal. Während die Erinnerung an die Katastrophe zu verblassen beginnt, hängen die Hochwasserschutzbauten, die vor allem das Eferdinger Becken künftig besser gegen die Naturgewalten wappnen sollen, noch immer in der Planungsphase fest.

Die Gemeinden müssen nun entscheiden, welche Projekte sie umsetzen wollen. Lediglich fünf Prozent der Kosten müssen die Gemeinden als Bauwerber selbst tragen. Die restlichen 95 Prozent übernehmen Bund und Land. "Bei solcher Unterstützung möchte man meinen, dass die Gemeinden möglichst viel umsetzen werden, zumindest dort, wo sich die Bürger für einen Schutz ausgesprochen haben", sagt SP-Gemeindevorstand Reinhard Streinz aus Pupping.

Nein zu größtem Projekt

Doch es kam anders. In der Sitzung am 26. April entschied der Gemeinderat in geheimer Abstimmung, dass das größte in Pupping vorgesehene Baulos für den Hochwasserschutz in der Ortschaft Waschpoint nicht umgesetzt wird. Das, obwohl sich davor 90 Prozent der Anrainer auf einer Unterschriftenliste für das Projekt ausgesprochen hatten. Mehr als 100 Wohnhäuser wären laut den Projektunterlagen durch die Dämme und Spundwände geschützt worden. Kostenpunkt: 12,5 Millionen Euro. 625.000 Euro wären bei der Gemeinde hängengeblieben.

"Das ist zwar ein Batzen Geld, es wäre aber für die Gemeinde dennoch finanzierbar gewesen", sagt Streinz, der selbst in Waschpoint wohnt. Puppings Bürgermeister, Hubert Schlucker (VP) verteidigt das Votum des Gemeinderats: "Beim Hochwasser 2013 hatten in Waschpoint acht Häuser das Wasser in den Wohnräumen stehen", sagt er. Nachsatz: "Da muss man sich fragen, ob eine so große Investition noch sinnvoll ist." Dagegen, dass Wasser in die Keller läuft, hätten wegen des Grundwassers auch die Schutzbauten nicht geholfen, argumentiert Schlucker. "Da machen sich die Leute einfach falsche Hoffnungen."

Streinz widerspricht, ihm sei vom technischen Planungsbüro versichert worden, dass die tief in der Erde verankerten Dämme auch gegen ein Ansteigen des Grundwasserpegels " einen gewissen Schutz" geboten hätten.

Statt dem großen Projekt in Waschpoint will Bürgermeister Schlucker ein deutlich kleineres Projekt, das einigen wenigen Häusern zumindest vor einem 30-jährigen Hochwasser Schutz bieten würde, prüfen lassen. Einen dementsprechenden einstimmigen Beschluss des Gemeinderates gibt es. Ob es auch dafür noch die 95-prozentige Förderung geben wird, ist allerdings ungewiss.

