Tarock-Virus erfasst Perger Frauen

PERG. Herta Peham schaffte es beim Seniorenbund-Bezirksturnier unter 84 Teilnehmern auf das Siegerpodest.

Johann Grillnberger, Turniersieger Franz Wiesinger und die Drittplatzierte Herta Peham. Bild: privat

Von Jahr zu Jahr steigt der Frauenanteil bei den Tarockturnieren des Perger Seniorenbunds. Heuer ging bereits jede vierte Startnummer des Bezirks-Tarockturniers an eine Frau. Bestens vorbereitet wurde das Turnier von Tarockmeister Rudolf Kling, Seniorenbund-Ortsobfrau Waltraud Schusterbauer und Sieglinde Meinhart. Sieger mit 239 Punkten wurde Franz Wiesinger aus Ottnang am Hausruck, gefolgt von Johann Grillnberger aus Bad Zell mit 180 Punkten. Bereits an dritter Stelle landete eine Frau aus dem Bezirk Perg: Herta Peham erreichte 119 Punkte.

Sämtliche teilnehmenden Damen erhielten einen kleinen Blumengruß. Ermöglicht wurde die Durchführung des Turniers auch durch die Sponsortätigkeit von Hagebaumarkt, Greisinger Münzbach, Amstler, Raiffeisenbank, Sparkasse, Volksbank, Oberbank und Rudolf Kling, die Preise zur Verfügung stellten. Der Seniorenbund-Landesverantwortliche für das Tarockieren, Otto Pühringer, und Bezirksobmann Karl Grufeneder zeigten sich begeistert über den Turnierverlauf und die zahlreichen Preise, die Rudolf Kling zusammengesammelt hatte. Für das kommende Jahr wurde bereits wieder der Termin mit 13. März beim Südstadtwirt festgelegt.

