Tagesbetreuung in Altenheimen entlastet pflegende Angehörige

ROHRBACH. Nicht nur die Angehörigen profitieren - auch die Pflegebedürftigen freuen sich über die Abwechslung im Alltag.

Im Bezirk Rohrbach werden mehr als 80 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen daheim von den Angehörigen betreut, was für die Familien nicht selten mit erheblichen Belastungen verbunden ist. Vor allem Menschen mit demenziellen Erkrankungen können kaum mehr alleine gelassen werden. Um die Betreuung eines pflegebedürftigen Menschen über einen längeren Zeitraum überhaupt durchführen zu können, ist es daher besonders wichtig, "Auszeiten von der Pflege" zu nehmen, Zeiten in denen man sich den eigenen Wünschen und Bedürfnissen widmen kann.

In der Tagesbetreuung in den Bezirksalten- und Pflegeheimen Ulrichsberg, Haslach und Kleinzell verbringen die Tagesgäste den Tag gemeinsam in eigens dafür vorgesehenen Räumlichkeiten. Ausgebildetes Personal kümmert sich um das Wohl der Besucherinnen und Besucher. Sämtliche Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen und nicht selten gibt es selbst gebackene Mehlspeisen zum Nachmittagskaffee.

Auf die Aktivierung der geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Tagesgäste wird großer Wert gelegt. Dabei darf aber vor allem der Spaß nicht zu kurz kommen, denn die Vermittlung von Lebensfreude sei oberstes Gebot in der Tagesbetreuung. Die Tagesbetreuung in den jeweiligen Heimen ist an verschiedenen Tagen von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Auskunft gibt es in den Sozialberatungsstellen oder den Pflegeheimen.

