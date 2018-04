Tag der Arbeit: In Ried und Tragwein wird marschiert

MÜHLVIERTEL. Sabine Schatz und Alois Stöger halten die Festreden bei den Maikundgebungen der Bezirke Perg und Freistadt.

Pergs Sozialdemokraten marschieren am Dienstag in Ried in der Riedmark auf. Bild: SP Bezirk Perg

Die Tradition der Mai-Kundgebung und der Arbeiteraufmärsche wird am Dienstag in Tragwein und Ried in der Riedmark hoch gehalten. Hier organisieren die Bezirksorganisationenen der Sozialdemokraten Freistadt und Perg ihre Kundgebungen.

Die Freistädter Bezirksmaifeier findet heuer in Tragwein statt, wo es gleich zwei starke Anlässe zu feiern gibt. Die dortige SPÖ-Ortsorganisation feiert ihr 100jähriges Bestehen und genauso lange besteht in Österreich auch das Frauenwahlrecht. Ortsparteivorsitzender Helmut Augl und die Tragweiner Sozialdemokraten freuen sich schon darauf, diesen traditionellen Feiertag der Arbeiterbewegung in ihrer Gemeinde zu veranstalten und rechnen mit bis zu 700 Teilnehmen. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Schulsportplatz. Um 10 Uhr ist Abmarsch zur Norbert-Eder-Halle, wo auch der Festakt stattfindet. Die Kinderfreunde Mühlviertel garantieren mit ihrem Spielmobil für eine professionelle Kinderbetreuung. Als Hauptredner ist der ehemalige Bundesminister und jetzige Nationalratsabgeordnete Alois Stöger zu Gast, ein gebürtiger Allerheiligener und echter Lokalmatador.

Die Rolle des Lokalmatadors kommt heuer auch der im Herbst in den Nationalrat gewählten Rieder SP-Politikerin Sabine Schatz zu. Sie wird morgen neben dem Bezirksparteivorsitzenden Thomas Punkenhofer bei der Kundgebung in ihrer Heimatgemeinde Ried in der Riedmark zu den Versammelten sprechen. „Es ist eine Tatsache, dass die Menschen in Oberösterreich eine soziale Handschrift in der Landespolitik wollen. Dafür kämpfen wir und dafür stehen wir als SPÖ“, sagt Punkenhofer. Abmarsch für die Mai-Kundgebung der SP-Bezirksorganisation ist um 9.30 Uhr in Zeinerstorf hinter dem Spar-Markt. Die eigentliche Kundgebung findet dann um 10 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Gemeindeamt statt.

