Täter wollten Umhängetasche rauben – Opfer wehrte sich

LUFTENBERG. Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwoch in Luftenberg einem 62-Jährigen Fußgänger aus Asten die Umhängetasche zu rauben.

Die Intensivfahndung verlief bisher erfolglos. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Einer der Täter signalisierte mit Handbewegungen, dass er das Handy des Opfers haben will und sagte etwas in ausländischer Sprache. Nachdem das Opfer der Aufforderung nicht nachkam, schlug ihm ein Täter mit dem Handballen auf die Brust und versuchte, ihm die Umhängetasche zu entreißen. Dem 62-Jährigen gelang es, dem Täter einen Faustschlag ins Gesicht zu verpassen, worauf dieser ohne Beute zu Fuß flüchten musste. Gleichzeitig ging der zweite unbekannte Täter von der Seite auf das Opfer los. Der Täter schlug dem Mann mit einem stumpfen langen Gegenstand, den er vermutlich zuvor vom Boden aufgehoben hatte, in den Rücken.

Der 62-Jährige konnte den Schlag zwar mit seiner linken Hand noch leicht abwehren, erlitt aber dennoch Verletzungen unbestimmten Grades. Er konnte auch diesen Täter durch seine heftige Gegenwehr (Fußtritt, sodass der Täter kurz zu Boden fiel) in die Flucht schlagen. Der Täter flüchtete ebenso ohne Diebesgut zu Fuß in Richtung Donau. Eine medizinische Versorgung des Opfers erfolgte im Anschluss an die Ersterhebungen.

Fahndung bisher ohne Erfolg

Der erste Unbekannte ist ein dunkler Typ von mittlerer Statur und einer Größe zwischen 180 und 185 cm. Er war 20-30 Jahre alt, trug einen Vollbart sowie dunkle und unscheinbare Kleidung. Er müsste durch die Notwehr des Opfers eine Verletzung im Gesicht aufweisen.

Der zweite Unbekannte trägt keinen Bart, ansonsten ist sein Erscheinungsbild deckungsgleich mit jenem vom ersten Täter. Im Gegensatz zu diesem sprach er während der Tat nichts.

Die sofort eingeleitete Intensivfahndung verlief bisher ohne Erfolg.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema