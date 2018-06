Stromnetz-Ausbau: Widerstand gegen Freileitung wächst

MÜHLVIERTEL. Die Entscheidung, ob eine Freileitung oder ein Erdkabel kommt, soll noch heuer fallen:

Die Erdkabel-Lösung wird im Mühlviertel bevorzugt. Sie ist zwar teurer, dafür allerdings landschaftsschonend. Bild: OÖN

Nach der zweiten Runde der Regionskonferenzen können die Befürworter eines Erdkabels noch nicht aufatmen. In einem Variantenvergleich zwischen 100-kV-Freileitung und dem Kabel werden die Vorteile für erstere Variante aufgelistet. Die Systementscheidung soll noch heuer fallen. Die Veranstaltungen in Hirschbach und Bad Leonfelden waren gut besucht: "Wir erleben ein sehr konstruktives Klima", berichtet Walter Wöss, der seitens des Landes Oberösterreich an den Konferenzen teilnahm. Der Systemvergleich bringe aber einige Vorteile für die Freileitung aufs Tapet: Letztlich geht es um die Kosten und die Wartung. So gebe es beim Erdkabel nur eine eingeschränkte und aufwändige Inspektionsmöglichkeit. Bei Freileitungen sei auch die kurzfristige Errichtung von Provisorien möglich. Außerdem könne man Reparaturen rechtzeitig veranlassen und so Störungen und Ausfälle vermeiden. Auch die Lebensdauer einer Freileitung ist mit 80 bis 100 Jahren doppelt so hoch angegeben wie die eines Erdkabels. Zudem seien die Herstellungskosten beim Kabel um das Zwei- bis Dreifache höher als bei der Freileitung.

Störfaktor in der Landschaft

Lediglich beim Punkt Landschaftsbild ist das Kabel der große Sieger, hat es doch überhaupt keine optischen Auswirkungen. Die wesentliche Wahrnehmung – vor allem an den Mastenstandorten – lasse sich nicht leugnen.

Wie berichtet ist genau das der Punkt, der die Erdkabel-Befürworter stört. Man will in einer landwirtschaftlich und touristisch geprägten Region keine Freileitungsmasten: "Es ist eine politische Entscheidung, wie unsere Region aussehen soll", sagt Heumilch-Bauer Günter Pötscher, der sich mit Gleichgesinnten in der IG Landschaftsschutz Mühlviertel zusammengeschlossen hat (muehlviertel110kv.at). Die IG fordert, dass die Planungen für eine Erdkabel-Variante endlich in Angriff genommen werden. "Eine Freileitung ist eine Lose-Lose-Situation für alle", ist Dominik Revertera sicher, der sich ebenfalls der IG angeschlossen hat. Dem Thema Strom stehe man grundsätzlich positiv gegenüber, deshalb arbeite man auch an einem konstruktiven Vorschlag.

Die Zeit drängt

Dabei haben die Erdkabel-Befürworter nicht mehr alle Zeit der Welt. Seitens des Netzbetreibers hat man sich vorgenommen, noch heuer eine Entscheidung herbeizuführen. Übrigens: Noch vertraut man seitens der IG Landschaftsschutz Mühlviertel darauf, mit der Politik eine "Lösung mit Handschlagqualität" zu finden. Dazu sei es aber nötig, die Kabel-Lösung als echte Alternative zu diskutieren und nicht "im Hintergrund nur an der Freileitung zu planen". (fell)

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar hintergrundleser (924) 25.06.2018 03:06 Uhr Es ist manchen Gegnern von Freileitungen offensichtlich nicht klar: eine Erdleitung kostet ein Vielfaches und überdauert einen Bruchteil deren Einsatzzeit.

Man braucht keine Fantasie, um sich die Folgen aus zu malen, speziell in Bezug auf den Strompreis. Ich möchte nicht wissen, wie die betroffenen Mühlviertler aufjaulen würden, wenn sie "freileitungsfrei" örtlich exklusiv mindestens die vierfachen Nebengebühren zusätzlich zum normalen Stromverbrauch zu leisten haben.

Es geht mal nicht ohne riesige und verzweigte Stromnetze aller Leistungsstufen, wasch mich aber mach mich nicht nass geht halt nicht. Das gilt auch im Mühlviertel, dem Burgenland und bei den Ostfriesen. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema